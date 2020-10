Què diuen els titulars en paper d'aquest dilluns?

"Súria preveu fer cavalcada malgrat la covid allargant-la i amb una ruta per a cada rei" és el titular principal de la portada de Regió7 d'avui, 5 d'octubre. La fotografia de portada és per al Barça, que ahir va empatar amb el Sevilla. El diari també destaca que els locals de nit es resignen a convertir-se en bars per tornar a obrir; el públic fidel manté viva la Festa de la Verema malgrat les restriccions; entrevista al gerent de la Cambra de la Propietat de Manresa, Jordi Carreras: «Les ocupacions a Manresa mantenen el creixement sostingut que ja tenien»; i al bloc esportiu, el gran partit de Tabu a Màlaga, esperança d'un Manresa amb dos directors; i el Solsona viu a l'exili el seu dia històric.

Titulars diversos als diaris d'aquest dilluns: