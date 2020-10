El rei i Sánchez assistiran aquest divendres a Barcelona a un acte econòmic

El rei i el president del Govern, Pedro Sánchez, assistiran junts a Barcelona el proper divendres, 9 d'octubre, a l'acte de lliurament de premis de la Barcelona New Economy Week, un esdeveniment organitzat pel Consorci de la Zona Franca de la capital catalana per intentar reactivar l'economia.

Tant Zarzuela com Moncloa han informat aquest dilluns de la presència dels dos a Barcelona, que arriba dies després de la polèmica generada per l'absència del monarca a la Ciutat Comtal per presidir el lliurament de despatxos als nous jutges.

El rei presidirà el fòrum acompanyat per Sánchez, i tots dos faran després una visita a la incubadora d'empreses d'impressió 3D i el DFactory de la Zona Franca de Barcelona.

Es tracta, segons ha subratllat el Govern, de la primera incubadora europea d'alta tecnologia en impressió en tres dimensions, i el seu principal objectiu és albergar les cent millors idees a Europa de negoci digital per als propers cinc anys.

L'esdeveniment Barcelona New Economy Week (BNEW) començarà aquest dimarts amb la intenció, segons els seus organitzadors, de situar Barcelona com "la capital mundial de la nova economia".

Les jornades es prolongaran fins divendres, quan acudiran el rei i Sánchez, i tindran un format híbrid causa de la pandèmia de coronavirus, ja que un miler de persones assistiran físicament i hi haurà 8.000 usuaris digitals més registrats de 91 països.

El fòrum està dirigit a el públic professional dels sectors logístic, de la indústria digital, de l'immobiliari, del comerç electrònic i de les anomenades zones econòmiques, i comptarà amb un total de 358 ponents i 120 empreses.

El rei i Sánchez acudiran a Barcelona just dues setmanes després de l'acte de lliurament de nous despatxos als jutges que habitualment presideix Felip VI a la capital catalana però al qual en aquesta ocasió no va assistir.

La seva absència va generar una polèmica al voltant de qui havia adoptat aquesta decisió.

El Govern central, per boca del ministre de Justícia, José Manuel Campo, la va assumir justificant per la imminència de la sentència de Tribunal Suprem que va confirmar la inhabilitació de el president de la Generalitat, Quim Torra.

Campo també va revelar que el Govern central va intentar sense èxit que el president del Consell General de Poder Judicial, Carlos Lesmes, ajornés uns dies l'acte de lliurament de despatxos.

El fet que Lesmes assegurés que va mantenir una conversa telefònica amb el rei en la qual aquest li va traslladar que li hauria agradat ser present a l'acte, va provocar un seguit de crítiques al monarca per part del vicepresident segon del Govern i líder de Podem, Pablo Iglesias, i del ministre de Consum, Alberto Garzón, d'Esquerra Unida.

Uns atacs davant els quals el president de PP, Pablo Casado, va demanar explicacions a Sánchez en l'última sessió de control a Govern en el ple de Congrés, en la qual el cap de l'Executiu va acusar el líder de l'oposició d'inventar "amenaces fictícies" sobre la Corona.

L'acte de divendres a Barcelona serà la primera ocasió en què es veurà públicament junts a rei i Sánchez des de la reunió que van tenir al Palau de Marivent, a Palma, el passat 12 d'agost.

Campo: «És una mostra de retorn a la normalitat»



El ministre de Justícia, Juan Carlos Campo, ha assegurat aquest dilluns en una entrevista a Onda Cero que la visita del Rei Felip VI a Barcelona del pròxim divendres –on participarà amb el president Pedro Sánchez a la Barcelona New Economic Week- suposa el retorn a la "normalitat" després de l'absència del monarca a l'acte del CGPJ el 25 de setembre. "S'instal·la la normalitat, d'aquí uns dies torna a visitar Barcelona", ha dit. Segons Campo "hi ha elements diferencials" respecte a l'acte dels jutges, perquè "l'1-O ha passat i la sentència s'ha dictat".

En tot cas ha justificat de nou la decisió del govern espanyol de vetar la presència del Rei a aquell acte dels jutges: "Com a governants tenim l'obligació d'intentar crispar menys la societat. No és un problema de seguretat, sinó que com a govern tenim l'obligació de fomentar una majori convivència i estic segur que és el que vol el Rei".

Campo ha negat que el govern vetés aquella visita perquè entenia que la presència del monarca es podia entendre com una "provocació", i ha justificat lla decisió de vetar-la per la necessitat de mantenir la "convivència" en un moment en què s'esperava la sentència sobre Torra i l'acte coincidia amb el tercer aniversari de l'1O.

També ha afirmat que "no comparteix" les manifestacions del ministre de Consum, Alberto Garzón, sobre el fet que el Rei de maniobrar contra el govern de Sánchez. "Aquesta no és la visió del govern en absolut", ha dit, malgrat que ha recordat que existeix la "llibertat d'expressió".

Campo també ha justificat aquest dilluns la intenció del seu executiu de reformar el delicte de sedició del Codi Penal per equiparar-lo –ha dit-a la jurisprudència europea després del "rebuig" que han rebut les euroordres contra Puigdemont i alguns dels exiliats. "Alguna cosa ens passa que tenim aquest rebuig d'Europa, i el dret penal ha de trobar el to just per abordar la comissió del crim", ha afirmat.

A més ha donat suport al president del govern espanyol en la necessitat de reformar el mecanisme de renovació del CGPJ. "La Constitució diu que el mandat del CGPJ dura cinc anys", ha dit, "i quan es produeix un bloqueig hi ha una pèrdua de legitimació i ciutadania perd la confiança en les institucions".