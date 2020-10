Trump abandona l'hospital: «No tingueu por a la covid. No deixeu que us domini la vida»

Donald Trump ha anunciat que abandonarà l'hospital militar Walter Reed aquest dilluns a dos quarts de set de la tarda hora nord-americana (dos quarts d'una de la matinada hora catalana). El mandatari estatunidenc hi està ingressat des de divendres, quan es va saber que patia covid-19. Durant el cap de setmana el seu estat de salut ha estat objecte de controvèrsia i contradiccions, i finalment avui s'ha admès que va necessitar oxigen entre divendres i dissabte. Avui, però, Trump piula: "Deixaré el gran Centre Mèdic Walter Reed avui a les 6:30 P.M. Em trobo molt bé! No tingueu a la covid. No deixeu que us domini la vida. Sota l'administració Trump hem desenvolupat medicaments i coneixements molt bons. Em sento millor que fa vint anys!".





