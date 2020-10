Trump es passeja en cotxe pels voltants de l'hospital on està ingressat per covid-19

| REUTERS/Cheriss May

El president dels Estats Units, Donald Trump, va abandonar aquest diumenge durant una estona les instal·lacions militars on és atès després de donar positiu per coronavirus, per saludar, des de dins d'un vehicle, els seus seguidors.

Trump, qui podria ser donat d'alta aquest dilluns mateix de l'Hospital Walter Reed de Bethesda, Maryland, on va ingressar divendres, ha saludat des d'un automòbil per agrair el suport dels qui s'han congregat en els últims dies a la porta del centre mèdic.

La caravana del president dels Estats Units estava formada per diversos vehicles, en un dels quals, Trump, equipat amb la mascareta, no va deixar de saludar a qui ell mateix va definir com a «grans patriotes» en un vídeo publicat a les seves xarxes socials.

«Tenim bones notícies dels metges. Aquest és un increïble hospital, Waltrer Reed. El treball que han fet ha sigut absolutament fantàstic. Vull agrair a tots, infermers, doctors, a tots aquí», ha dit Trump en un vídeo publicat a Twitter. «També crec que ha sigut una petita sorpresa aquest grup de grans patriotes als carrers, ells han estat allà durant molt temps, amb banderes, ells estimen el nostre país», va declarar.

El president estatunidenc també va assegurar haver tingut un dia «molt interessant», en el que va aprendre «molt sobre el coronavirus», ja que va ser com estar a «l'autèntica escola».

L'equip mèdic encarregat de Trump va infor,ar aquest diumenge que podria ser donat d'alta aquest dilluns. El doctor Brian Garibaldi va explicar que se li va subministrar una segona dosis antiviral remdesivir aquest dissabte i que després el president se sentia «bé».

«Ha estat dret i passejant. El nostre pla per avui és que mengi i begui i estigui fora del llit», va explicar Garibaldi en la roda de premsa. «Si avui segueix amb bon aspecte i sentint-se bé esperem que pugui rebre l'alta demà mateix i es traslladi a la Casa Blanca per seguir amb el tractament».

Tot i aquestes declaracions de Trump, que va rebre oxigen suplementari el divendres, una font de la Casa Blanca va indicar aquest dissabte a la premsa que els seus signes vitals de les últimes 24 hores havien sigut «molt preocupants», que les pròximes 48 hores «seran crítiques pel seu estat» i que encara no està «en el camí d'una recuperació plena».