Associacions judicials aniran al TC i al TEDH si hi ha canvis en la llei per renovar el CGPJ

Associacions judicials valoren la possibilitat d'acudir tant al Tribunal Constitucional (TC) com a la Comissió Europea i al Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) per combatre una eventual reforma legal impulsada pel Govern espanyol per canviar el sistema d'elecció dels vocals de Consell General del Poder Judicial (CGPJ) i desbloquejar-ne la renovació, pendent des de fa gairebé dos anys.

El president de Govern, Pedro Sánchez, va confirmar divendres passat que l'Executiu està estudiant vies per canviar la Llei Orgànica del Poder Judicial (LOPJ) per esquivar el «bloqueig» del PP a la renovació de el Consell General de Poder Judicial (CGPJ). «Si el principal partit de l'oposició cada vegada que perd les eleccions bloqueja fins que guanya de nou les eleccions, entenc que el legislador haurà de prendre una decisió», va dir després del Consell Europeu a Brussel·les.

Les associacions judicials consultades per Europa Press s'han mostrat expectants, ja que encara no se sap el sentit en què aniria la reforma legal.