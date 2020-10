El TC manté la inhabilitació de Torra tot i que estudiarà el seu recurs

El ple del Tribunal Constitucional (TC) ha rebutjat aquest dimarts per unanimitat suspendre cautelarment la inhabilitació com a president de la Generalitat de Quim Torra mentre estudia el recurs d'empara contra la sentència del Tribunal Suprem que va confirmar la seva condemna per un delicte de desobediència, han confirmat a Europa Press fonts jurídiques.

La defensa del ja expresident de la Generalitat Quim Torra, que exerceix l'advocat Gonzalo Boye, va sol·licitar aquesta mesura cautelar per mirar d'invalidar la inhabilitació mentre el tribunal de garanties estudia si l'empara en relació amb la sentència que el va condemnar a un any i mig d'inhabilitació per desobeir la Junta Electoral Central (JEC) quan li va ordenar retirar símbols independentistes durant el període electoral de les eleccions del 28 d'abril del 2019.

En el seu recurs, l'advocat de Torra argumenta que la suspensió de la condemna és necessària per evitar el "dany irreparable continuat" que la seva execució causaria tant a Torra com a terceres persones. D'aquesta manera, afegeixen les fonts, en el cas més viable que s'admetés el recurs, i no es concedís la cautelaríssima, s'obrirà una peça per resoldre sobre la mesura cautelar -que demana també la suspensió de la pena- però ja amb audiència de les parts.

Torra va ser condemnat a un any i mig d'inhabilitació per no fer cas a l'ordre de la Junta Electoral Central (JEC) que l'obligava a retirar una pancartes de suport als presos del procés d'edificis públics en la campanya electoral del 28A.

Al marge de la cautelaríssima, la seva defensa reclama en aquest recurs d'empara que, a més de declarar nul·les les sentències del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) de desembre de 2019 i la del Suprem de 28 de setembre de 2020, s'adoptin les "mesures oportunes per restablir" a Torra en els seus càrrecs de president de la Generalitat i de diputat del Parlament de Catalunya.

La defensa de Torra al·lega una "urgència excepcional", ja que aquesta condemna, a més de despullar del seu càrrec de president, li impossibilita a concórrer a qualsevol procés electoral mentre duri.