La dona de Mainat va denunciar-lo per coaccions i una agressió lleu

L'esposa del productor televisiu i membre de la Trinca Josep Maria Mainat el va denunciar dues vegades –per coaccions i per una agressió lleu–, quan ja era investigada per intentar suposadament matar-lo injectant-li insulina per provocar-li un coma.

Segons el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, les denúncies interposades per Angela Dobrowolski, esposa de Mainat, han donat peu a dues causes que estan sent investigades per un jutjat de violència contra la dona de Barcelona, sense que s'acordés cap ordre de protecció de la dona.

Les investigacions són paral·leles a la causa que dirigeix el titular del Jutjat d'Instrucció número 32 de Barcelona, en la qual Dobrowolski està imputada per haver intentat assassinar el seu marit, injectant-li insulina mentre dormia per provocar-li un coma hipoglucèmic, la nit del 22 al 23 de juny.

La primera de les denúncies la va presentar Dobrowolski a mitjan mes de juliol i va donar lloc a una investigació per un delicte de coaccions, en la qual el jutjat va denegar l'ordre de protecció que la dona havia sol·licitat. La segona causa, oberta per un delicte lleu de lesions, deriva d'una denúncia presentada a mitjan setembre, en la qual la dona no va sol·licitar cap ordre d'allunyament ni de protecció.

Dobrowolski està en llibertat provisional, encara que amb l'obligació de comparèixer setmanalment al jutjat, des que va ser detinguda pels Mossos d'Esquadra per un delicte de temptativa d'assassinat amb traïdoria.

Els Mossos sospiten que la investigada, que estudia últim curs de medicina, va posar diverses injeccions d'insulina al productor, que és diabètic, per provocar-li un coma hipoglucèmic, després que descobrís que el seu marit preparava els tràmits per divorciar-se'n.

Segons els investigadors, el testament del productor especificava que en cas de divorci la dona quedaria exclosa de la milionària herència que podria correspondre-li, fet que va motivar l'intent d'assassinat.