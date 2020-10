Educació treballa en la certificació de les mascaretes

El departament d'Educació té prevista la compra de 65.000 mascaretes transparents per dotar les escoles i instituts d'arreu de Catalu-nya. Fonts de la conselleria afirmen que estan treballant en la certificació d'aquestes mascaretes, però encara no concreten la data prevista per fer-ne el repartiment als centres.

L'àrea de comunicació d'Educació explica que les mascaretes transparents permetran la lectura labial per a sords oralistes i també la lectura de les faccions de la cara quan s'està fent la interpretació de la llengua de signes. També està prevista la compra de pantalles facials per als diferents professionals.