Espanya haurà de pagar 248 euros a una manifestant per l'ús «desproporcionat» de la força policial

El Tribunal Europeu de Drets Humans ha condemnat Espanya per l'ús "desproporcionat" de la força policial contra una manifestant en una protesta per la crisi econòmica. En concret, l'alt tribunal europeu amb seu a Estrasburg ha dictaminat aquest dimarts que l'Estat espanyol va vulnerar el seu dret de protesta perquè els cops de porra que va rebre i que la van deixar incapacitada en una manifestació a Valladolid el 2014 van ser desproporcionats. El TEDH assegura que l'ús de la força no estava justificat perquè la protesta va ser "pacífica" i l'afectada no va cometre cap delicte. Espanya haurà de pagar uns 248 euros com a compensació.

L'afectada només havia reclamat una compensació d'uns 2.500 euros pels costos judicials en els tribunals de primera instància i els 248 euros pel procediment davant del Tribunal Constitucional. Tot i això, el TEDH només ha obligat l'Estat a pagar la segona quantitat perquè els altres costos no estaven relacionats directament amb el cas que ha arribat a Estrasburg.



Incapacitada pels cops de porra policials

L'afectada, Laguna Guzman, va quedar permanentment incapacitada pels cops de porra d'un policia en la dispersió d'una manifestació autoritzada contra les retallades el 2014. Quan ja havia acabat la marxa oficial, una cinquantena de persones van continuar fins a arribar a un restaurant on hi havia un grup de polítics. Allà van desplegar una pancarta que reclamava "aturar la criminalització de la protesta social".

Guzman sostenia aquest cartell quan la policia va dispersar els manifestants i va rebre un cop de porra. Va ser traslladada a l'hospital per contusions al cap, la boca i les mans. L'institut de Medicina Legal de Valladolid va concloure anys més tard que havia quedat "permanentment incapacitada" per les lesions.

Tanmateix, les successives instàncies judicials a Espanya van rebutjar emprendre accions legals contra els policies argumentant que havien hagut d'utilitzar la força davant d'una situació de violència i desordres. Si bé l'Audiència Nacional va obligar al Ministeri de l'Interior a pagar 10.000 euros de compensació a Guzman per les lesions, no es va obrir cap procediment penal contra els policies implicats.

Després que el Tribunal Constitucional declarés inadmissible el seu recurs d'empara el 2017 al·legant vulneració del dret a protesta, Guzman va recórrer a Estrasburg on el govern espanyol va defensar que la protesta "tumultuària" davant del restaurant era il·legal i que no es podia considerar pacífica. Per contra, l'afectada va replicar que ni tan sols els informes policials mencionaven cap actitud violenta ni de confrontació amb la policia.



Arguments del TEDH

En la sentència d'aquest dimarts, TEDH contradiu el govern espanyol i assegura que no hi havia "suficients raons per justificar la dispersió" dels manifestants. "L'actitud dels manifestats i els seus eslògans inofensius no justifiquen la força utilitzada per la policia", afirma la sentència. Per això, el TEDH conclou de forma unànime que els mètodes policials no van ser "proporcionats".

"Una persona no perd el dret a la protesta pacífica perquè hi hagi violència esporàdica o altres potencials delictes en una manifestació si l'individu en qüestió continua sent pacífic", apunta també la sentència. El TEDH recorda que, inclús si hi ha el "risc" que la manifestació acabi amb desordres, les forces de seguretat han d'actuar respectant el seu dret de protesta.