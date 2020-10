Oriol Mitjà qüestiona la capacitat de Fernando Simón per gestionar la pandèmia

L'epidemiòleg Oriol Mitjà ha criticat aquest dimarts la gestió que Fernando Simón, director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries (CCAES), ha fet de l'epidèmia, i ha afirmat que Simón «no té les habilitats» ni el currículum per gestionar la crisi del coronavirus. «No dona la talla», ha resumit.

En declaracions a RAC-1, Mitjà ha assenyalat que Simón és «molt bona persona» i bon orador i que no li qüestiona la seva dedicació, però sí les seves habilitats, que el científic català considera que no té. «No té el currículum per fer-ho, no dona la talla», ha dit.

Segons Mitjà, l'expresident del Govern José Luis Rodríguez Zapatero li va expressar la mateixa opinió sobre Simón i li va dir que el comitè científic espanyol havia «fracassat» i no s'havia deixat ajudar per l'Ambaixada de la Xina.

L'epidemiòleg ha continuat assegurant que Simón no té especialitat MIR i no s'ha dedicat al camp de l'epidemiologia, sinó que és molt bo en els treballs de camp, la logística i l'anàlisi de dades descriptives. "Explica molt bé la part descriptiva però no volem això, volem que ens digui què hem de fer per reduir incidències i números de morts", ha afegit.

Ha apuntat que a l'Estat "agrada molt més algú trempat" però ha insistit que si es parla de vides humanes "és molt més important que hi hagi persones que no sigui tan trempades però molt més efectives a l'hora de prendre decisions". En aquest sentit, ha assegurat que l'acció de Simón "ha estat molt pitjor que la que han posat en marxa a altres països amb els mateixos coneixements" i que el coneixement de científics d'altres zones és "infinitament superior".

Catalunya, «igual de malament»

Mitjà ha denunciat també que hi ha hagut una «falta de reacció per organitzar comitès d'experts que lideressin la pandèmia», tant en el conjunt de l'Estat com a Catalunya. «Ho han fet igual de malament», ha apuntat, després de lamentar que la gestió de la pandèmia a Espanya ha sigut «molt polititzada».

S'ha pronunciat també sobre la situació a Madrid i ha apostat pel confinament domiciliari estricte «de manera gairebé immediata» per doblegar la corba a la comunitat madrilenya. «Haurien de fer un confinament a casa de manera que no hi hagués contacte entre ciutadans», ha defensat.