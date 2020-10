Preocupació i crida a la responsabilitat per l'elevat risc de rebrot de covid al Berguedà

L'elevat risc de rebrot de covid-19 al Berguedà és fruit d'un augment de casos en l'àmbit familiar l'últim mes. Així ho asseguren fonts de la subdirecció regional a la Catalunya Central de l'Agència de Salut Pública, que han afirmat a Regió7 que «els casos al Berguedà han augmentat lleugerament durant els darrers 14 dies. Aquest fet està relacionat amb l'existència de brots majoritàriament d'àmbit familiar que estan identificats i controlats».

Tot i el missatge de tranquil·litat, la xifra de 566,89 punts en el risc de repunt del virus genera preocupació entre les institucions del territori, que opinen que no s'ha de generar alarma però sí que s'ha d'augmentar la sensibilització per tal d'aconseguir frenar un augment en les xifres que situen la comarca en el tercer lloc del país en l'índex de repunt de la malaltia.

Segons dades de l'Agència de Salut Pública, durant el mes de setembre hi ha hagut un total de 13 brots al Berguedà. 11 s'han produït en l'àmbit familiar, 1 en l'àmbit residencial i 1 en l'àmbit laboral. Salut també demana contextualitzar les dades, ja que els 39.446 habitants del Berguedà fan que «un lleuger increment del nombre de casos en àmbits territorials amb poca població suposen un increment important del risc de rebrot».

Venturós demana consciència

Montse Venturós, alcaldessa de Berga, ha assegurat a aquest diari que «evidentment estem preocupats però cal posar en valor tota la feina que s'està fent des de l'hospital i els diferents caps de la comarca per evitar que aquest augment es produeixi. És cert que al Berguedà hi ha un dels riscos més alts de contagi de Catalunya i és moment de llançar crides per poder revertir aquesta situació».

L'alcaldessa de Berga apunta que les dades no han de generar alarma entre els berguedans, però que aquests han de ser responsables per fer baixar les xifres. «Hem de ser conscients que ens trobem en una situació de pandèmia i hem de tenir consciència de responsabilitat, de ser recíprocs els uns amb els altres, de tenir empatia per comprendre que potser nosaltres no sabem que la persona que tenim al costat és de risc o no. S'ha de fer una crida a la responsabilitat i a no estigmatitzar els col·lectius que hagin pogut contraure aquest virus. És inevitable i no podem controlar fins a quin punt això pot participar de les nostres vides», afirma.

Venturós defensa que no s'ha d'estigmatitzar ni posar el focus en certs segments de la població, com és el cas dels joves. «No posaria el focus en el jovent en cap cas. Se'ns diu que no es poden trobar més de sis persones, però alhora que hem de ser productius en l'àmbit laboral. Poden anar al metro 500 persones o podem estar en un tren o a l'autobús a l'àrea metropolitana. Només es permeten activitats productives i laborals i per tant estem dient que indirectament l'objectiu que nosaltres cerquem és econòmic, de benefici d'uns quants al davant de la salut», explica.

Sensibilitzar col·lectius

Les dades actuals de la comarca susciten inquietud a Anna Maria Serra, consellera de Salut del Consell Comarcal del Berguedà, que apunta que a la comarca hi ha hagut un índex elevat de contagi entre persones nouvingudes i que aquest fet el que de provocar és que hi hagi una sensabilització encara més gran entre els col·lectius vulnerables. «Al Consell hi ha preocupació i ens arriba que s'ha de donar més sensibilització als col·lectius més vulnerables. Un d'aquests col·lectius és el de gent nouvinguda, ja sigui pels seus costums, per la manera de ser o per un fet més cultural, però s'ha detectat que tenen un índex més elevat de contagi», explica.

Tot i que Serra apunta que hi ha hagut un índex elevat de contagis entre aquest sector de la població, creu que el problema actual del Berguedà és global en tota la població, ja que els últims mesos hi ha hagut un relaxament general que pot haver influït en el repunt. «Pel motiu que sigui ens hem deixat anar i hem oblidat una mica la covid-19 i els seus efectes. Teníem una falsa seguretat, i no és així», exposa Serra.

El Consell apunta que cal seguir fent tasques d'informació entre la població per rebaixar l'índex de rebrot. «El que ens recomanen de Salut són tasques de sensibilització entre la població i incidir més en aquests col·lectius més vulnerables i la gent gran», acaba la consellera.