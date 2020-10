Què diuen els titulars en paper d'aquest dimarts?

Regió7 dedica avui, dimarts 6 d'octubre, el seu titular principal a l'elevat risc de rebrot al Berguedà: "Salut afirma que el risc de rebrot disparat al Berguedà es deu a casos ja controlats". La fotografia és per a una mestra de l'escola Puigberenguer de Manresa que porta mascareta transparent per als alumnes amb problemes auditius. El diari també destaca l'entrevista a l'exconseller Josep Rull: «La injustícia que estem patint no ens pot generar odi, perquè l'odi ens destruiria»; la cavalcada de Reis de Manresa preveu més rutes i menys personatges; la Seu d'Urgell descobreix una part de la trama urbana medieval; la secretària de l'Ajuntament de Piera denuncia l'alcalde per un ascens; i Pere Palà ja és el nou director de la Politècnica de Manresa.

