Quim Arrufat va deixar la CUP en ser denunciat per agressió sexual

L'exdiputat i exdirigent de la CUP Quim Arrufat va deixar el partit el 2019 després d'una denúncia interna per agressió sexual, segons va avançar ahir el diari Ara i va confirmar la formació en un comunicat.

Arrufat, un dels tres primers diputats de la CUP al Parlament (2012-2015), va abandonar l'organització l'abril del 2019 -abans de les eleccions municipals en què preveia participar, a la llista per Vilanova i la Geltrú- després de ser blanc de dues denúncies internes per abusos sexuals, una d'elles per agressió, segons l'Ara. Els dos episodis -un el 2014 i un altre dels últims mesos d'Arrufat a la CUP- van ser gestionats internament pel partit, a través de la comissió que s'encarrega de les denúncies per agressions masclistes.

Després de transcendir públicament la notícia, la CUP va emetre un comunicat en el qual confirmava els fets: «Quim Arrufat es trobava enmig d'un procés de gestió d'agressions masclistes i, mentre s'estava gestionant a través del protocol propi que té la CUP, va abandonar la militància». La CUP reafirma el «compromís clar i ferm en la lluita contra el patriarcat i contra les agressions masclistes» i «condemna l'agressió», alhora que constata que «això ha estat el prioritari» des que l'agressió «es va posar en coneixement» de l'organització.

Arrufat, per la seva banda, va negar ahir l'«actituds» que se li atribueixen, tot i que va evitar aclarir les acusacions que ara surten a la llum. Des de Twitter, Arrufat va publicar un breu comunicat en què afirma que «les actituds» que se li atribueixen en la informació del diari Ara «no són certes» i «no responen ni tan sols al contingut dels expedients tramitats internament en el marc de la comissió feminista» de la CUP. «No contribuiré a generar soroll i polèmica, forçosament simplista, encara menys a les portes d'unes eleccions, per desprestigiar la CUP. Com he fet fins ara, per prudència i respecte», va remarcar. Arrufat recorda que els protocols interns de la CUP «confereixen confidencialitat a la mediació» i va assegurar que l'ARA «va rebre unes informacions anònimes, derivades de rumors», que pretenien «atacar» i que han portant a publicar una versió que està «lluny del cas real».