Reobren els locals d'oci nocturn fins a les tres de la matinada

El Procicat ha aprovat que els locals d'oci nocturn puguin reobrir però amb sense fer ús de la pista de ball, segons han explicat les patronals de l'oci nocturn i han confirmat a l'ACN fonts del Govern. Segons ha informat la Fecasarm en un comunicat després de reunir-se amb la Generalitat, les discoteques i els locals d'oci nocturn podran reobrir les seves portes fins a les tres de la matinada i la pista de ball haurà d'estar ocupada per taules i cadires o només cadires, l'aforament estarà limitat al 50%, s'hauran de programar actuacions en directe i el públic haurà de portar mascareta mentre no estigui consumint. A més, hauran de portar un registre d'assistents i hi haurà gel hidroalcohòlic a disposició dels assistents.