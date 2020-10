Les restriccions a Madrid superen l'examen de l'Audiència Nacional

L'Audiència Nacional va rebutjar ahir la mesura cautelaríssima que va demanar un advocat, Cur-ro Nicolau, de paralitzar l'ordre del ministeri de Sanitat que havia acordat mesures restrictives per a deu municipis de la Comunitat de Madrid, entre ells la capital, per tallar els contagis de la covid-19.

En un acte, la secció vuitena de la sala contenciosa administrativa explica que en aquest cas no concorren les raons d'especial urgència que exigeix la doctrina per adoptar una suspensió de l'ordre ministerial sense escoltar l'altra part, l'Advocacia de l'Estat, com estableix la mesura cautelaríssima. Tampoc entén que aquesta ordre hagi produït una vulneració dels seus drets fonamentals, perquè l'acord es dirigeix a les comunitats autònomes i no als ciutadans.

L'Audiència recorda que per adoptar aquesta mesura s'exigeixen circumstàncies que posin de manifest una urgència excepcional o extraordinària de més intensitat que la normalment exigible per a l'adopció de les cautelars, que són les mesures que ha demanat la Comunitat de Madrid en el recurs que va interposar i que va ser admès dissabte.

Per a l'Audiència, aquest camí no és l'adequat quan l'acord recorregut va dirigit a les comunitats autònomes i no a les persones.