Trump: «No temeu la covid-19; no permeteu que domini la vostra vida»

El president nord-americà, Donald Trump, va anunciar ahir que sortiria de l'Hospital Walter Reed, on està hospitalitzat per coronavirus, a 2/4 de 7 (2/4 d'1 de la matinada d'avui, segons l'hora peninsular espanyola).

«Sortiré del meravellós Hospital Walter Reed avui a 2/4 de 7 de la tarda. Em trobo molt bé! No temeu la covid-19; no permeteu que domini la vostra vida. Sota l'Administració Trump s'han desenvolupat medicaments i coneixements meravellosos. Em sento millor que fa 20 anys!», va publicar Trump al seu compte personal a Twitter.

A més, Trump va respondre les crítiques pel seu desplaçament amb cotxe dissabte passat per saludar els simpatitzants concentrats davant l'hospital de Bethesda, Maryland, en el qual està ingressat.

«Sembla que els mitjans estan enfadats perquè vaig ser en un vehicle segur per agrair a tants fans i simpatitzants que van passar hores i fins i tot dies davant de l'hospital per donar suport al seu president. Si no ho hagués fet, els mitjans haurien criticat la meva mala educació!», va apuntar.

El desplaçament de Trump, que portava mascareta, va ser criticat per incomplir la recomanació de fer quarantena quan s'ha donat positiu per coronavirus i també per posar en perill els agents del Servei Secret que l'acompanyaven dins del cotxe.

El mandatari va ser hospitalitzat divendres després de donar positiu per coronavirus a última hora de dijous passat, però des de llavors s'han succeït les contradiccions i els dubtes sobre l'estat real de Trump, al qual s'han subministrat anabolitzants, un tipus de medicament utilitzat en els casos més greus de covid-19.

Imatge de normalitat

Els últims dies el mandatari s'ha esforçat per donar una imatge de normalitat, amb diversos vídeos a Internet i una cascada de missatges a Twitter ahir al matí, hores abans que els metges estudiessin si li donaven l'alta.

La primera dama, Melania Trump, també contagiada, va agrair a Twitter el suport rebut en aquests últims dies i va dir que se sentia «bé». «Gràcies al personal mèdic i als cuidadors de tot arreu i les meves oracions per a aquells que estan malalts o tenen algun familiar afectat pel virus», va escriure Melania.