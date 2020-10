Vint-i-tres seus de CDC seran subhastades per compensar el saqueig del Palau

L'Audiència de Barcelona ha acordat que el decomís de béns de CDC per valor de 6,6 milions d'euros, entre ells 23 immobles, es destinin al pagament de responsabilitats civils del Palau de la Música, l'Orfeó Català i Hisenda, com a perjudicats per l'espoli, i que la resta es destini a l'Estat.

Aquestes 23 seus de l'extinta Convergència estan pendents de taxació i seran subhastades, així com els 56 béns embargats definitivament als condemnats Fèlix Millet (22), Jordi Montull (5) i Gemma Montull (6).

Així ho ha resolt la secció desena de l'Audiència de Barcelona en una resolució en què estima la petició plantejada pel Palau de la Música i l'Orfeó Català, després que la sentència per l'espoli de la institució cultural no precisés a què es destinaria el valor dels béns confiscats a CDC.