El biòleg surienc expert en hepatitis C que ha fet un pas en la covid-19

L'investigador bagenc Josep Quer (Súria, 1963) , responsable de Recerca Bàsica del Virus de l'Hepatitis C del Laboratori de Malalties Hepàtiques Vall d'Hebron Institut de Recerca (VHIR), serà distingit avui amb el premi Ciència i Tecnologia. És doctor en Biologia, professor associat de Medicina a la Universitat Autònoma de Barcelona i investigador sènior del CIBER de malalties hepàtiques i digestives. Arran de l'aparició de la covid-19, ha aportat tota l'expertesa aconseguida durant 30 anys en l'estudi de l'hepatitis C a la investigació del nou virus.

Josep Quer lidera l'equip que, juntament amb la Unitat de Virus Respiratoris del Servei de Microbiologia, el mes de març passat va aconseguir seqüenciar per primer cop a l'Estat el genoma del SARS-CoV-2 de dos pacients, un fet de gran rellevància perquè permet comparar el virus i veure com evoluciona. El coneixement assolit per l'equip de Recerca de Malalties Hepàtiques que lidera Quer, que té una àmplia expertesa en tècniques de seqüenciació massiva, és útil per predir què pot passar els pròxims anys i com cal actuar.

Llicenciat en Biologia per la Universitat de Barcelona i doctor en Biologia per la UAB, l'investigador surienc té més de 60 publicacions en revistes internacionals i ha estat secretari de l'organització de dos congressos nacionals de virologia. És membre de la junta directiva de la Sociedad Española de Virología (SEV), membre de l'European Association for Virology (ESV) i de la Societat Catalana de Biologia, des del desembre del 2010. El 1996 va ser guardonat amb el Premi Ciutat de Barcelona de Recerca Científica.

Quer, que està establert des de fa anys a la capital catalana, ha mantingut sempre un estret vincle amb Súria, on té la família. La seva vinculació amb la Vall d'Hebron es va iniciar amb la tesi sobre variabilitat i hepatitis C. Del 1994 al 1996, va fer una estada postdoctoral als Estats Units, a la Universitat de Califòrnia a San Diego, on va adquirir nous coneixements que després va poder traslladar a la Vall d'Hebron, on més endavant ja va començar a aplicar les noves tècniques de seqüenciació massiva. Una experiència que ara ha posat al servei de la pandèmia mundial per conèixer el virus i poder-lo combatre.