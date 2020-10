La condemnada pel crim de la Urbana denuncia un «linxament mediàtic»

La guàrdia urbana de Barcelona Rosa Peral, condemnada per assassinar la seva parella el maig del 2017 juntament amb el seu examant Albert López en el marc d'un triangle amorós, va denunciar que l'havien declarat culpable per la seva vida sexual per un «linxament mediàtic» que, va dir, va condicionar el veredicte.

Així ho va defensar la seva advocada, Olga Arderiu, davant la sala civil i penal del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) durant la vista del recurs contra la sentència que va condemnar Peral i López a 25 i 20 anys de presó, respectivament, per matar Pedro Rodríguez i que tots dos van seguir de manera telemàtica des de la presó. Arderiu, així com el lletrat José Luis Bravo, que defensa López, van sol·licitar l'anul·lació de la sentència.