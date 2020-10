La consellera de Salut, Alba Vergés, serà la primera autoritat

L'acte al Kursaal tindrà com a principal autoritat la consellera de Salut de la Generalitat, Alba Vergés, amb l'alcalde de Manresa, Marc Aloy.

Alba Vergés, consellera de Salut des del maig del 2018, ha estat la cara més visible del Govern català durant la pandèmia. Nascuda a Igualada, és llicenciada en Economia per la UB i té una enginyeria en informàtica de gestió per la UOC. Ha estat responsable d'administració i finances al Consorci Sanitari d'Igualada, i diputada al Parlament per ERC des del 2012.

En edicions anteriors han assistit als premis Regió7 els consellers i conselleres Meritxell Budó (2019), Josep Bargalló (2018), Neus Munté (2017) i Ferran Mascarell (2015). El 2016 va encapçalar l'acte el president Carles Puigdemont, en el seu primer acte formal a Manresa. El 2013 hi va assistir el president de la Diputació, Salvador Esteve.