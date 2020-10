Crim de Naiara: Presó permanent revisable per a l'oncle que va torturar fins a la mort la petita

El president del tribunal que va jutjar el crim de la petita Naiara, de 8 anys, que va ocórrer el 2017 a Sabiñánigo, acaba de condemnar a presó permanent revisable Iván Pardo Pena per les tortures mortals a què va sotmetre la seva neboda. Es converteix en el primer condemnat a aquesta pena a Aragó. El padrastre i la seva mare, Carlos Pardo i Nieves Pena, han sigut condemnats a dos anys de presó per maltractament.

Per unanimitat i esgotant una única jornada de deliberació de les 72 hores que la Llei del Jurat permet, el veredicte va reflectir el terrible del cas. La portaveu del tribunal popular va relatar que durant el temps que la menor va estar al domicili d'Iván Pardo fins al 6 de juliol (dia en què va morir), amb la finalitat de corregir l'educació de la nena, «la van obligar a mantenir-se de genolls sobre ortigues, grava, grans d'arròs i sal gruixuda», la van colpejar a braços, cames, esquena i cap i la «van privar del son per fer els deures i estudiar». Però això no els devia semblar prou maltractament, ja que «la van humiliar col·locant-li una diadema amb orelles de burro sobre el cap, li van posar bolquers i la van gravar amb mòbils per enviar-ne els vídeos a altres membres de la família».

Va arribar el dia 6, i es va convertir en un malson. El tribunal popular considera provat que Iván Pardo va arribar a casa de treballar pels volts de les 8.30 hores del matí i que va supervisar els estudis de la Naiara, que s'havia mantingut tota la nit desperta, estudiant agenollada sobre grava per imposició de l'acusat i de Nieves Pardo.

Al no trobar aquestes tasques satisfactòries, va començar a colpejar-li al cap amb els artells i a clavar-li descàrregues elèctriques amb una raqueta matamosques, la va lligar de peus i mans, li va introduir un mitjó a la boca, la va colpejar amb un cinturó a l'esquena i les plantes dels peus i li va donar cops de puny i puntades de peu amb unes botes de puntera.

Posteriorment, la va agafar dels cabells i la va llançar fortament contra el terra, fins que la nena va quedar inconscient. Eren les 13.00 hores.

Iván Pardo va intentar reanimar-la, segons el jurat, però no va avisar els serveis d'emergències i no va permetre que ho fessin les dues menors que van presenciar els fets, cosines de la víctima. Cap a les 15.30 hores la petita Naiara va ser atesa pels serveis d'urgències d'una parada cardiorespiratòria i va ser traslladada en helicòpter a l'hospital Miguel Servet de Saragossa. El seu estat era extremadament greu.

Respecte a la mare del padrastre, el jurat assenyala que no va fer res per evitar les accions d'Iván, mentre que considera que el padrastre de la Naiara és culpable perquè no va rebutjar els maltractaments anteriors, els quals coneixia a través de gravacions i comentaris que li enviaven a través de WhatsApp.