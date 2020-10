La defensa de l'activista Tamara Carrasco demanarà una indemnització per danys morals

La defensa de Tamara Carrasco demanarà una indemnització al Ministeri de Justícia per danys morals per a l'activista dels CDR, absolta d'un delicte de desobediència per uns fets pels quals inicialment se li atribuïa terrorisme i rebel·lió. La causa va començar el seu periple a l'Audiència Nacional, que va decretar que Carrasco no sortís del seu municipi, Viladecans, mentre era investigada. Mesos després el tribunal va rebutjar l'acusació de terrorisme i va derivar la causa a un jutjat ordinari, però la prohibició no es va aixecar. Carrasco va estar un any confinada. Ara, l'advocat de Carrasco, Benet Salellas, celebra una sentència que "revoca tot el missatge criminalitzador que s'ha volgut construir a l'entorn dels CDR".

Salellas també ha qualificat de "molt positiva" la sentència perquè la jutgessa critica l'actuació de la Guàrdia Civil durant la investigació, qualificant "d'absolutament incomprensible" que el cos de seguretat no expliqués durant en cap moment del procediment l'origen de l'àudio que era la base de l'acusació i que s'atribuïa a Carrasco. "La jutgessa diu que els actes que Tamara explica a l'àudio i que els CDR van fer durant el mes de març eren legals i que no hi havia cap conducta delictiva a retreure", ha assegurat el lletrat.

També ha assenyalat que l'absolució no s'ha fet per dubtes o per discussions sinó per "la premissa major", perquè la conducta que proposaven els CDR i on participava Tamara Carrasco "era totalment legítima" en exercici del dret a reunió.