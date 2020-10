El director general de l'OMS confia que ja hi hagi una vacuna al final d'any

El director general de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, va mostrar ahir la seva esperança que s'obtingui una vacuna contra la covid-19 al final d'any, malgrat que experts de l'organisme van assenyalar amb anterioritat que potser calia esperar a mitjan 2021.

«Necessitem vacunes i hi ha esperances que al final d'any en puguem tenir una. Invertir-hi mentre fem servir les eines que ja tenim a mà és important per tenir més bons resultats», va assenyalar Tedros al tancament de la reunió del Comitè Executiu de l'OMS, format per experts de 34 estats membres.

El mes passat, la cap de científics de l'OMS, Soumya Swaminathan, va advertir que no s'espera que les possibles vacunes contra la covid-19 estiguin disponibles per a la població en general abans de dos anys, encara que els primers grups de risc podrien ser immunitzats a mitjan 2021.

Al final de la reunió de dos dies, centrada totalment en la lluita contra la pandèmia, Tedros va concloure que «encara que encara hi ha àrees desconegudes, ara sabem més coses del virus» que causa la covid-19.