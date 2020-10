Dos germans fotògrafs que compten per milions els seus seguidors

Els navassencs Arnau i Jordi Puig, coneguts com a Jordi Koalitic ARXIU PARTICULAR

L'ascens a l'Olimp de les xarxes socials de Jordi i Arnau Puig, coneguts professionalment com a Jordi Koalitic, ha estat meteòric. Els dos germans de Navàs acumulen una legió de seguidors a TikTok i a Instagram, atrets per les seves fotografies artístiques i els vídeos on mostren com les han fet, sempre a partir de materials quotidians. Amb un diari, ampolles buides, pots de cuina, bombetes i una bona dosi d'imaginació, aquests dos fotògrafs són capaços de donar vida a una instantània que, un cop publicada a les xarxes socials, els usuaris d'arreu del món premiaran amb centenars de milers de likes. Si a principi d'any el seu compte de TikTok tenia 10 milions de seguidors, aquest octubre la xifra ja ha crescut fins als 18 milions. Per fer-se una idea de la magnitud de les dades dels bagencs, el compte del FC Barcelona té 5,9 milions de seguidors i les cantants Miley Cyrus i Jennifer López en tenen 5,4 i 11,4 milions, respectivament. A Instagram, Koalitic (@jordi.koalitic) suma tres milions de seguidors més. Aquestes xifres han fet que l'aplicació TikTok s'hagi fixat en ells i els ha escollit per ser els primers creadors de l'Estat a qui pagarà pels seus continguts dins un pla de remuneracions mensuals.