La Generalitat decideix aixecar les restriccions de la Cerdanya

La Generalitat de Catalunya ha decidit aixecar les restriccions addicionals que va imposar fa quinze dies a la Cerdanya arran del descens de casos de coronavirus, i que suposaven, per exemple, limitacions del 50% de la capacitat a bars i restaurants o que el seu horari de tancament havia de ser a la una de la matinada com a màxim, i no es podien admetre nous clients a partir de les dotze.

Així ho va anunciar en una conferència de premsa celebrada ahir el secretari de Salut Pública de la Generalitat, Josep Maria Argimon, acompanyat del coordinador de la Unitat de Seguiment de la covid-19, Jacobo Mendioroz, i el sotsdirector de Protecció Civil, Sergio Delgado.

Amb tot, Argimon va demanar als ciutadans que no relaxin les mesures de seguretat, i va advertir de la possibilitat que sorgeixin més brots: «Això no vol dir que ja ho hem fet tot i hem d'abaixar els braços, però és una bona notícia», va apuntar.