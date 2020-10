La gimnàstica de casa nostra té avançat el camí per ser als Jocs de nou

El 2020 havia de ser l'any en què la gimnàstica del Bages i del Berguedà agafés el relleu del malaguanyat Andreu Vivó, olímpic el 2000 a Sydney, en aquesta oportunitat a Tòquio. Els Jocs es van ajornar dotze mesos, però en aquest cas juga a favor dels esportistes sorgits o establerts a l'Egiba, que disposaran de més temps per evolucionar i assegurar la seva presència a la cita nipona.

La té força assegurada el manresà Thierno Boubacar Diallo, un fix de l'equip masculí que va assolir el bitllet olímpic a Stuttgart. També el va aconseguir la formació estatal femenina, a la qual aspiren a entrar l'esportista de Fonollosa Andrea Carmona i les seves companyes gironellenques Lorena Medina i Carla Font. La joventut de totes tres, i que Carmona hagi tingut més temps per refer-se dels problemes físics en un genoll, els donen marge per a l'assalt a una convocatòria complicada que, encara que no arribi, no les aturarà en una evolució que ja és un fet.