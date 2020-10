El jutge del cas 'Dina' demana al Suprem investigar Pablo Iglesias per danys informàtics i revelació de secrets

El jutge de l'Audiència Nacional que investiga el cas 'Dina', Manuel García Castellón, ha enviat aquest dimecres una exposició raonada al Tribunal Suprem per investigar el vicepresident del govern espanyol, Pablo Iglesias, per suposats delictes de descobriment i revelació de secrets, amb agreujant de gènere, danys informàtics i denúncia falsa amb simulació de delicte amb el robatori del telèfon mòbil de la seva exassessora Dina Bouselham. Segons el jutge Iglesias va utilitzar de forma fraudulenta aquest procés per intentar aconseguir avantatge electoral. El cas Dina parteix de la troballa a casa de l'excomissari Villarejo d'una còpia del mòbil de Bouselham que hauria permès la publicació a OkDiario d'informacions comprometedores.

García Castellón actua en aquesta direcció malgrat que la Sala del Penal de l'Audiència Nacional ja va corregir la seva decisió d'apuntar a Iglesias i va retornar al líder de Podem la seva condició de perjudicat a la causa per la filtració de missatges privats per perjudicar-lo políticament.

Aleshores la Sala Penal de l'Audiència Nacional va recordar a García Castellón que la seva investigació contra Iglesias no tenia recorregut perquè "ens trobem davant de meres hipòtesis que no desvirtuen la ja referida connexió del recurrent Iglesias amb l'objecte del procés en virtut del qual se li va reconèixer la legitimació com a part en qualitat de perjudicat i per actuar en defensa dels seus drets i interessos".

Castellón insisteix i a l'exposició raonada que ha enviat al Suprem inclou també la directora dels serveis jurídics de Podem, Maria Gloria Elizo, i als lletrats d'aquesta formació Marta Flor Núñez i Raúl Carballedo, així com per fals testimoni a la pròpia Dina Bouselhan i a Ricardo Desaferreira.

Paral·lelament, en una altra interlocutòria, García Castellón acorda continuar el procediment per aquests fets contra l'excomissari José Manuel Villarejo, l'exdirector de la revista Interviu Alberto Pozas i el periodista Luis Rendueles per delicte de descobriment i revelació de secrets.

Al seu escrit el magistrat rebutja les diligències que havia demanat la defensa de Dina Bouselham i el Ministeri Fiscal. Estableix que les poden demanar a partir d'ara a la Sala Penal i obre un termini de 10 dies perquè demanin l'obertura de judici oral o l'arxiu de la causa.

El cas s'inicia amb el robatori d'un mòbil



El magistrat recorda que el cas s'inicia amb el robatori del mòbil de Bouselham l'1 de novembre del 2015. Dos anys més tard es du a terme una entrada i registre a l'habitatge de Villarejo i hi apareix un disc dur amb dues carpetes amb el nom de DINA i un pendrive amb les mateixes carpetes.

Segons el jutge, el contingut de la targeta SD del mòbil va arribar a Villarejo a través de la revista Interviu mitjançant el seu director Pozas i el periodista Rendueles. Alhora aquests l'haurien facilitat al director del Grup Zeta, Antonio Asensio.

Asensio va lliurar la targeta a Iglesias el 20 de gener del 2016, però segons el jutge aquest la va guardar sense dir-ho a Bouselham. No li va tornar fins abans del 23 d'agost del 2017.

Mentrestant, el 21 de juliol i dies següents OK diario va publicar diverses informacions acompanyades d'imatges procedents de la targeta.

Segons el jutge Iglesias va actuar "amb l'única finalitat de desprestigiar Ok Diario" perquè "de comú acord amb Gloria Elizo" va demanar als serveis jurídics del partit que ampliessin la denúncia inicial de Bouselham "provant de disimylar falsariament una connexió entre les imatges publicades al diari digital i la desaparició del telèfon".

Segons el jutge, els membres de Podem es van posar d'acord per "simular que la publicació de les imatges a Ok Diario va ser el resultat d'un encàrrec fet a Villarejo per perjudicar a Pablo Iglesias amb una finalitat "estrictament d'oportunitat política".

Podem expressa la seva incredulitat



Fonts de Podem han expressat aquest dimecres la seva incredulitat davant la decisió del jutge del cas 'Dina', Manuel García Castellón, de demanar al Tribunal Suprem poder investigar el vicepresident segon del govern espanyol, Pablo Iglesias, per revelació de secrets. "Fa uns dies l'Audiència Nacional reclama a García Castellón que li retorni la condició de perjudicat, i el jutge respon demanar al Suprem que se l'investigui", han apuntat.