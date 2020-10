Mainat demana respecte per als seus fills i nega les denúncies de maltractaments a Dobrowolski

El productor televisiu Josep Maria Mainat ha demanat que cessi la "persecució mediàtica" i els "judicis paral·lels" a la seva família i que es respecti la intimitat dels seus fills després del suposat intent d'homicidi per part de la seva exdona, en una situació que viu de manera "especialment dolorosa".

En un comunicat, Mainat ha mostrat la seva confiança en l'administració de justícia i ha negat a més que estigui sent investigat per maltractament físic o psíquic a la seva exdona Àngela Dobrowolski, ja que el jutge va rebutjar les mesures de protecció que va sol·licitar la seva exdona, davant el que ha demanat l'arxiu de la causa.

"Malgrat l'extraordinària gravetat dels fets, en els quals tinc la condició de víctima, especialment la causa seguida contra Àngela Dobrowolski per presumpte intent d'assassinat, el fet que Àngela hagi estat la meva dona durant nou anys i sigui la mare dels meus dos fills petits fa per a mi especialment dolorosa aquesta situació, que espero que es resolgui com més aviat millor per la via judicial", apunta l'exmembre de la Trinca.

Mainat assegura que la seva prioritat ha estat sempre la protecció dels seus fills petits, per als que intenta garantir el seu benestar emocional i la defensa de la seva intimitat.

"Això ara m'està resultant especialment difícil a causa del tracte que determinats mitjans de comunicació estan donant als fets que ens afecten, en forma d'especulacions, persecució i judicis paral·lels, que estan afectant de manera greu tota la meva família, especialment els meus fills petits", denuncia.

Mainat indica en el comunicat que en l'últim mes ha canviat de domicili en tres ocasions per aïllar-se al costat dels seus fills de la "persecució mediàtica" i denuncia que això "no és recomanable per a uns petits que ja comencen a preguntar-se què està passant".

"A més, suposant que (els mitjans) descobrissin on som, només passarien dues coses: una, que tampoc declararia res i dues, que ens hauríem de tornar a canviar de domicili. Si us plau, no ho feu", demana el productor televisiu als mitjans.

Segons Mainat, els "conflictes judicials" en què "desgraciadament" estan immersos ara mateix afecten "únicament" la seva exparella i ell: "Confio plenament en l'administració de justícia, sent els tribunals i només ells els que han de resoldre els conflictes jurídics i les diverses causes que actualment s'estan tramitant".

Segons ha informat aquesta setmana el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), l'exdona de Mainat el va denunciar en dues ocasions -per coaccions i per una agressió lleu, respectivament-, quan ja era investigada per intentar suposadament matar-lo injectant-li insulina per provocar-li un coma.

No obstant això, Mainat aclareix en la nota que no s'està instruint cap procediment penal en el qual se li atribueixi cap maltractament físic o psíquic a la seva exdona.

En concret, detalla que el jutjat de violència contra la dona de Barcelona va rebre l'11 de juliol una denúncia de la seva exparella en contra, sol·licitant protecció per un delicte de coaccions i de revelació de secrets i que, després de prendre declaracions, el 29 de juliol, el jutge va denegar l'ordre de protecció sol·licitada.

A més, subratlla que la seva advocada va presentar el passat 17 de setembre un escrit al jutjat demanant l'arxiu definitiu de la causa, "en no existir cap nou indici que sustenti la continuació del procés" en contra seu.