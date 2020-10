A Manresa s'han donat dotze altes durant la darrera setmana i hi ha 21 ingressats

Manresa manté l'afectació hospitalària per l'epidèmia estabilitzada després que la setmana passada s'agreugés la situació amb dues defuncions i un augment del nombre d'ingressats. Ahir, la Fundació Althaia va comunicar que hi havia 21 ingressats per coronavirus -fa set dies n'eren 22- i que no s'havia produït cap nova defunció. Les altes s'havien incrementat fins a les 1.156.

Althaia va comunicar el 28 i el 29 de setembre sengles defuncions a causa de la pandèmia de coronavirus. Es tractava de la segona mort en vint-i-quatre hores després que el dia anterior es fes públic un altre decés a causa de la covid-19. Amb aquestes víctimes la xifra total s'elevava a 176 i en els darrers set dies no hi s'ha hagut de lamentar cap més.

Pel que fa a les altes acumulades, ahir el nombre era de 1.156, dotze més que les 1.144 del dimarts de la setmana passada.

Entre les 1.156 altes donades a pacients que han superat la malaltia, les 176 defuncions i els vint-i-un ingressats que hi ha actualment han passat per les habitacions de la fundació assistencial 1.353 persones per la covid-19.

Pel que fa a l'Hospital de Sant Andreu, ahir continuava sense tenir cap pacient ingressat per coronavirus. El dia 30 de juny ja estava net de covid-19 i ahir continuava en les mateixes condicions. Cal recordar que l'hospital manresà va arribar a tenir 138 pacients ingressats per coronavirus a mitjan abril en el moment àlgid d'afectació.

Vuit morts més a Catalunya

Segons les dades de Salut d'ahir, en les últimes 24 hores es van declarar 1.063 nous casos confirmats per prova PCR, i es va arribar als 148.270 des de l'inici de la pandèmia, i hi va haver vuit noves morts, amb un total de 13.415.

Des de l'inici de la pandèmia s'han confirmat 174.011 casos de covid-19, 148.270 dels quals mitjançant prova PCR. Hi ha hagut vuit nous morts i el total acumulat arriba als 13.423: 8.166 en hospitals, 4.192 en residències, 843 en domicilis i 222 no classificats. Actualment hi ha 842 pacients ingressats en hospitals, 172 dels quals a l'UCI. A les residències s'han detectat 36 nous casos amb PCR, fins a un total de 17.017. Amb la resta de proves, el nombre de casos és de 18.767, 36 més. En total han mort al voltant d'un terç dels afectats, 6.565, tres més que les reportades fa un dia.

37 nous casos a la regió central

La regió sanitària de la Catalunya Central té un total de 10.186 casos confirmats per PCR, 37 més en les últimes hores. La xifra s'eleva a 12.176 si es tenen en compte les altres proves.

Des de l'inici de la pandèmia han mort 1.639 persones en aquesta regió, el mateix nombre que en el balanç anterior. El risc de rebrot baixa 9 punts, fins a 237,48. La setmana anterior era de 234,98. La taxa de reproducció del virus puja una centèsima i està en 1,09 (la setmana del 19 de setembre era de l'1,04) i la taxa de confirmats per PCR per 100.000 habitants és de 109,33. La regió suma 68 pacients ingressats (3 més respecte a l'última actualització), 10 a l'UCI.

A Vic, on s'ha dut a terme un cribratge massiu al barri del Remei, el risc de rebrot baixa uns 65 punts en 24 hores, fins a 571,5. És una xifra inferior a la de la setmana anterior (583,04). L'Rt disminueix una dècima en 24 hores, fins a l'1,36, quan la setmana del 19 de setembre era d'1,39. La taxa de confirmats per 100.000 habitants està en 216,12.

A Manlleu, on s'està fent un cribratge poblacional, el risc de rebrot baixa fins a 926,50 (159 punts menys en 24 hores).