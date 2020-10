Mart, molt a prop de la Terra: així podreu veure el planeta vermell

Aquest mes d'octubre té un atractiu especial per als amants de l'astronomia: Mart és visible des de la Terra amb una intensitat que no es repetirà fins al 2035. L'aproximació més pròxima s'ha produït aquest 6 d'octubre a les 4.18 hores, quan el planeta vermell s'ha situat a 62 milions de quilòmetres del nostre planeta. El 2003 es va produir l'acostament més gran en 60.000 anys, en aquesta ocasió Mart va estar a 55,7 milions de quilòmetres de la Terra.

Una de les dates interessants d'aquest mes és el 13 d'octubre: aquest dia es produirà el fenomen conegut com a oposició de Mart, quan el planeta estarà directament al costat oposat de la Terra respecte del Sol, segons explica la NASA, que remarca que això només passa cada dos anys i que aquesta és una de les posicions més pròximes entre els dos planetes.

Com veure Mart des de la Terra

L'oposició entre la Terra i Mart dona una de les millors oportunitats per veure el planeta vermell al cel a simple vista. Per a això, convé situar-se en algun punt allunyat de la contaminació lluminosa.

Per localitzar-lo, la principal diferència de Mart respecte dels altres cossos celestes és el seu color, lleugerament més groguenc, ataronjat o vermellós. Aquests dies apareix al cel per l'est, desplaçant-se a l'oest a mesura que avança la nit.

Encara que es pugui contemplar a simple vista, l'observació serà més interessant si s'acompanya amb uns prismàtics o un telescopi.

Dues llunes plenes

Un altre dels atractius astronòmics d'aquest mes serà la coincidència de dues llunes plenes, al principi i a final de mes. La primera ja s'ha pogut gaudir, i la segona, sovint anomenada lluna blava, es podrà veure el 31 d'octubre. Serà l'únic mes del 2020 en què hi haurà dues llunes plenes.

Aquests dies també es poden veure inusualment a prop a Júpiter i Saturn, una trobada entre tots dos que passa cada 20 anys. Els dos planetes més grans del nostre sistema solar entraran en conjunció el 21 de desembre.