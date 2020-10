Més enllà del deure en la batalla contra el coronavirus

Regió7 concedeix el premi Actius Socials a tot el sistema assistencial de la Catalunya Central, de cap a peus, des del metge eminent fins a l'auxiliar d'infermeria i l'equip de neteja. Tots han hagut d'entomar el repte d'afrontar la pandèmia en plena onada, i han respost amb un esforç extraordinari.

Els ciutadans van percebre durant el confinament que els professionals del sistema de salut estaven responent per sobre del que és la seva obligació, i els van premiar aplaudint-los des dels balcons. Altres professions estaven posant-ho tot de la seva part per mantenir la societat en moviment, però ningú no estava afrontant el propi perill i el patiment dels altres tant en pròpia pell com els sanitaris.

Regió7 vol reconèixer aquesta feina més enllà del deure, que va tenir el seu punt àlgid durant la primera onada, i també la feina que continuen fent en condicions cada dia més complicades ara que s'enfila la segona onada. El reconeixement no es farà d'una autoritat a una altra, ni d'un responsable a un altre, sinó d'un malalt a una sanitària, que simbolitzaran els dos col·lectius. El premi anirà de persona a persona, de pell a pell.

Lliurarà el premi el manresà Ramon Roig, de 71 anys. Va estar a l'UCI de Sant Joan de Déu del 18 de març al 10 d'abril. Després de dos mesos hospitalitzat, està fent rehabilitació i es recupera favorablement. Roig ha treballat en el sector de la banca, ha estat administrador de dos centres educatius i ha estat membre actiu del moviment d'associacions de pares, dins el qual ha estat un dels responsables del Consell Escolar de Catalunya.

Rebrà el guardó la berguedana Dolors Fusté, infermera titulada per la FUB i màster en urgències per la UB. Treballa a l'Hospital de Sant Bernabé de Berga des del 1988. Els darrers vint anys ha estat al servei d'urgències.