El Papa i els seus col·laboradors, sense mascareta tot i ser obligatòria

El papa Francesc i els seus més estrets col·laboradors, així com alguns membres de la Cúria presents en l'audiència general d'aquest dimecres, no han portat la mascareta, que des d'avui mateix és obligatòria en tot moment a la Ciutat del Vaticà per evitar la difusió del coronavirus.

Per la pluja, l'audiència general dels dimecres s'ha celebrat a l'Aula Pau VI, i no a l'exterior del pati de Sant Damas. Els centenars de fidels presents a l'acte sí que portaven mascareta, però tampoc s'ha guardat la distància de seguretat entre les cadires.

Fins ara, el papa Francesc no ha aparegut en públic amb la mascareta posada i avui no ha estat l'excepció. Només se l'ha vist utilitzar-la a l'interior del vehicle que el traslladava al pati de Sant Damas.

Igual queen altres ocasions, Francesc no ha evitat el contacte amb els fidels i s'ha acostat a parlar amb ells sense mantenir la distància de seguretat i fins i tot ha besat les mans d'un sacerdot, capellà en una presó. A més del Papa, tampoc duien mascaretes l'assistent de Francesc, que ha ajudat el pontífex a utilitzar el gel desinfectant un cop fetes les salutacions als fidels, ni tampoc el personal de seguretat o els fotògrafs del Vaticà.

Asseguts a distància del Papa durant l'audiència, alguns membres de la Cúria igualment no les han vestit. Si fins ara la situació havia provocat perplexitat per les mesures anticontagi d'arreu, avui, dimecres, encara ha estat més flagrant el seu comportament, ja que des acaba d'entrar en vigor l'obligatorietat de dur la mascareta per a totes els residents i treballadors de l'Estat del Vaticà, tant en espais oberts com tancats.

Ahir, dimarts, el Governatorat del Vaticà va emetre una directiva als superiors dels ens de la Santa Seu anunciant que obliga a utilitzar la mascareta dins de l'Estat pontifici i a les seves seus extraterritorials, uns territoris i edificis de Roma sobre els quals té jurisdicció. Serà obligatòria «quotidianament en tots els llocs a l'aire lliure i també en els espais de treball en els quals la distància no pugui ser garantida sempre», es llegeix al document, que insisteix a més en la necessitat de respectar les normes higièniques.

Com és habitual, el Vaticà aplica les mesures que també adopta Itàlia, que establirà la mateixa disposició en un decret que el Govern haurà d'aprovar en les pròximes hores.