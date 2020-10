Una parella viola una dona per deixar-la embarassada i treure-li el nadó

Els delictes sexuals suposen setmanalment un alt percentatge dels judicis que se celebren a l'Audiència Provincial de València, però que l'objectiu de les presumptes violacions per les quals va ser jutjada aquest dimarts una parella sigui deixar embarassada la víctima per prendre-li posteriorment el nadó –ja que la processada presumptament no podia tenir fills– és una cosa que va més enllà del vist fins ara. Segons va relatar l'agredida, que també va rebre cops, cremades amb un cigarret i amenaces de mort, els acusats li van oferir 100.000 euros perquè es quedés embarassada i els entregués el nounat. Quan s'hi va negar van començar les agressions.

El ministeri fiscal sol·licita 21 anys de presó per a l'home per dos delictes de violació, dos de lesions i un delicte contra la integritat moral. Així mateix, per a la dona, que també va participar presumptament en les agressions sexuals, demana 19 anys de presó. Els processats van acollir a casa seva a València la dona, de 36 anys i nacionalitat romanesa, amb la presumpta intenció que es quedés embarassada per posteriorment prendre-li el nadó. «Estava morta de por, bloquejada, no sabia com sortir d'allà», va argumentar la víctima, que va relatar dues agressions físiques en què l'acusat la va colpejar amb un bat de beisbol i li va clavar un ganivet a la cama.

Els dos acusats van negar els fets en el judici celebrat dilluns a la Secció Tercera de l'Audiència Provincial de València i van qualificar de «surrealista» que volguessin deixar-la embarassada per quedar-se amb el nounat. No obstant, tots dos van admetre haver tingut relacions sexuals amb la víctima, tot i que esgrimeixen que eren consentides i que ella tenia plena llibertat per sortir i anar on volgués.



Les intencions de l'acollida a la casa

Les argumentacions per les quals el juliol del 2017 la parella va acollir al seu domicili de València la denunciant de 36 anys i nacionalitat romanesa no han quedat del tot clares després de la primera sessió del judici. Gheorgue L. M., de 39 anys, al·lega que la va portar a casa seva perquè algú volia violar-la. «Per ajudar una paisana», argumenta. «Era com una inquilina, però sense pagar-me res», va afegir, fet que encara fa més creïble les deshonestes intencions de la parella amb la dona.

El mateix dia que la va portar a casa tots dos van tenir sexe, fet reconegut tant pel processat com per la víctima, que admet que en aquesta primera ocasió van ser relacions consentides. L'acusat va reconèixer que durant el temps que hi va conviure va mantenir relacions sexuals amb la víctima, però amb el consentiment de la seva dona, que també hi participava. «Però elles només petonets, sense joguines ni res», va apuntar el processat, rient, malgrat la gravetat dels fets que se li imputen.

La víctima, que va declarar darrere d'un biombo, afirma que se'n va anar a viure amb ells per treballar com a assistenta de la llar i que després d'unes setmanes li van oferir 100.000 euros per quedar-se embarassada i donar-los el nadó. Ella s'hi va negar i l'actitud amb ella va canviar, i l'acusat va ser especialment violent des que ella va sortir en defensa de la seva companya i també processada –que s'enfronta a 19 anys de presó– després d'un episodi de violència masclista.



Víctima atemorida

Així, la víctima afirma que la tenien controlada i amenaçada de mort. De fet, tan gran era el temor que tenia que malgrat que la Policia Local i la Guàrdia Civil va anar al domicili després de ser alertats pels veïns després d'episodis violents, la dona no es va atrevir a dir-los el que estava passant.

Per la seva banda, l'acusada, addicta a la cocaïna, va mirar de tapar la seva exparella assegurant que mai va veure que colpegés la víctima ni a ella, però va deixar entreveure amb les seves declaracions exculpatòries que estava molt condicionada per ell. «Em molestava que se n'anés al llit amb ella però en aquell moment preferia no dir res perquè li tenia un respecte important», confessa la processada, de 45 anys i nacionalitat espanyola, que va insistir que ella sí que podia tenir fills.

Els fets es van destapar el 29 de juliol del 2017 després d'una última agressió, en què l'acusat presumptament li va clavar cops al cap i la va amenaçar amb un ganivet. La víctima va aconseguir telefonar a la seva mare i li va explicar el que estava passant.

Els policies que van acudir al domicili, després de ser alertats per la mare de la víctima, van declarar que l'agredida estava molt alterada i semblava estar sota els efectes d'algun tipus de fàrmac. Els agents no van trobar cap test d'embaràs a l'immoble, tot i que sí que van sentir l'acusat comentar a la seva parella que ja no podrien tenir un fill amb la víctima perquè l'haurien de fer fora de casa.