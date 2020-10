PP i Cs fan pinya a Madrid davant una moció de censura a la Comunitat

Els desacords entre PP i Ciutadans a la Comunitat de Madrid són palpables. L'aplicació de restriccions ordenades pel ministeri de Sanitat a 10 ciutats de l'autonomia –entre aquestes, la capital– han tensat els últims dies les bases de la coalició madrilenya. No obstant això, el missatge que van llançar ahir des de la direcció nacional de tots dos partits va ser deixar de banda desavinences, almenys de cara al públic, i fer pinya.

Ni l'avançament electoral ni donar suport a una moció de censura estan en els plans de Pablo Casado ni d'Inés Arrimadas, va assegurar el líder popular i van confirmar més tard des del partit taronja. Una promesa que va arribar estimulada per les exigències de Vox de convocar a les urnes com més aviat millor la comunitat i el continu murmuri sobre una possible moció de censura impulsada pel PSOE i que necessitaria el suport de Cs.

A primera hora del matí, el president del PP va ser contundent a l'hora d'explicar que té un «compromís» amb Arrimadas -amb qui parla «moltes vegades», va dir– per mantenir el Govern de coalició a la Comunitat de Madrid. I això passa per descartar tornar a cridar els ciutadans a les urnes i per rebutjar qualsevol iniciativa de l'oposició per fer fora Isabel Díaz Ayuso de la Reial Casa de Correus, seu de l'Executiu madrileny.

Casado va explicar que tant ell com Arrimadas han estat elegits presidents dels seus partits mitjançant primàries i que, per tant, «ningú» els pot «pressionar» per prendre decisions amb què no estiguin d'acord. «És important que els madrilenys sàpiguen que aquí hi ha un govern seriós que complirà amb el mandat de les urnes durant quatre anys», va concloure en una entrevista a Libertad Digital.

Hores després va arribar el mateix missatge des de Cs. «És un Govern unit i cohesionat», va apuntar el portaveu parlamentari del partit taronja, Edmundo Bal, confirmant el pacte tàcit entre les dues formacions per rebaixar les tensions públicament. Tot seguit, va reconèixer «opinions matisables» respecte d'actuacions concretes, però va afegir que apareixen «davant la ciutadania com un sol Govern».

«En la situació en què ens trobem és absolutament impensable que pugui haver-hi una moció de censura a la Comunitat de Madrid», va aclarir, i va assenyalar que en l'actual crisi no s'hauria de perdre el temps en actuacions d'aquest tipus. En aquest sentit, va qualificar de «paradoxal» que «partits tan diferents» com Vox i el PSOE estiguin intentant «trencar el govern» autonòmic, cadascun amb la seva estratègia.

Les paraules de Bal responien a l'exigència del partit de Santiago Abascal de tornar a instal·lar les urnes per conformar un Govern més sòlid .«Per la situació actual, la senyora Díaz Ayuso ha de prendre mesures cautelaríssimes i convocar eleccions per evitar l'entrada de l'esquerra amb una moció de censura», va sentenciar la líder ultra a l'Assemblea de Madrid, Rocío Monasterio. Segons va explicar la dirigent d'extrema dreta, per fer front a la pandèmia són necessaris «governs forts amb capacitat de gestionar i prendre decisions perquè, si no, el temps passa i els perjudicats són els madrilenys».

Contra les cordes

En la mateixa línia, el portaveu parlamentari de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, va avisar que amb la coalició «fràgil» de PP i Cs serà necessari convocar les urnes per resoldre la crisi de Govern que té a Madrid «contra les cordes per culpa d'un Govern socialista que estreny i un PP que no dona suport a la seva presidència». Amb tot, les pretensions de Vox també passen per buscar més bon resultat electoral, ja que creuen que l'actual clima de crisi econòmica i social els pot beneficiar.