Torra encara «sense sorpreses» la decisió del TC i diu que anirà al TEDH

L'expresident català Quim Torra ha rebut sense sorpreses la decisió de Tribunal Constitucional de no suspendre l'execució de la sentència que el va inhabilitar i, sense esperar la resolució final sobre el seu recurs, acudirà ja al Tribunal Europeu de Drets Humans d'Estrasburg.

El ple del Tribunal Constitucional (TC) ha rebutjat suspendre de forma urgent l'execució de la sentència que va condemnar Torra a any i mig d'inhabilitació, encara que sí que ha admès a tràmit el seu recurs d'empara contra la resolució del Suprem.

En un comunicat, Torra fa una «valoració negativa» de la decisió judicial, cosa que no obstant això no suposa «cap sorpresa», ja que, segons assegura, té «constància continuada del tracte diferencial i discriminatori de la justícia espanyola amb els independentistes catalans». Torra denuncia que el seu procés està «ple d'irregularitats processals i interpretacions interessades de les lleis», i que «no hi ha justícia per als independentistes catalans a Espanya».

En aquest sentit, confirma la seva voluntat de «continuar el plet en defensa de la llibertat d'expressió i els drets civils dels catalans a Europa».

El vicepresident primer de Parlament i diputat de JxCat, Josep Costa, va detallar ahir en una roda de premsa a la cambra catalana que, «sense més dilació i sense esperar que el TC resolgui el fons d'aquest recurs», l'equip legal de Torra presentarà «una demanda contra Espanya al Tribunal Europeu de Drets Humans d'Estrasburg contra la decisió de privar Torra de la seva condició de president i de diputat».

El diputat també va dir que el cap de l'executiu inhabilitat farà aquesta «demanda contra Espanya» al Tribunal Europeu dels Drets Humans sense esperar sense esperar que el TC resolgui el recurs d'empara. Costa, que va condemnar que la notícia s'hagi «filtrat» abans que la defensa de Torra n'hagi tingut coneixement, va admetre que el rebuig a la suspensió cautelar de la inhabilitació «no és cap sorpresa».

El diputat creu que els tribunals espanyols tenen com a «prioritat» aturar l'independentisme i els acusa de «no aplicar el dret», sinó «decisions polítiques». Considera que es tracta d'una «nova vulneració de drets», amb un «nou cop judicial contra el Parlament i contra el Govern».

Per la seva banda, el portaveu adjunt de Ciutadans, Edmundo Bal, va expressar la seva satisfacció per la decisió del Tribunal Constitucional de mantenir la pena d'inhabilitació de Quim Torra i considera «un triomf de l'Estat de Dret» que l'expresident de la Generalitat sigui tractat com qualsevol altre condemnat.

Segons Bal, el fet que no se suspengui la condemna mentre s'estudia el recurs d'empara és «normal» en el TC i per tant creu que a Torra se li ha aplicat la llei «amb igualtat a qualsevol altra persona condemnada». «És un triomf de l'Estat de Dret que una persona que ha confessat desobediència i que ha estat condemnada, hagi de complir la pena d'inhabilitació», va dir.