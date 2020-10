Un viatge amb música i dansa per homenatjar els professionals sanitaris

El pianista i compositor bagenc David Martell, professor de l'Esclat i de l'Escola Municipal de Música d'Artés, amb experiència en la clàssica, la cançó i el jazz, va compondre durant la fase més aguda de la pandèmia, la primavera passada, un repertori de 16 peces dedicat al personal sanitari i inspirat per la situació del moment titulat Dedicatòries, que es va estrenar per la Festa Major d'Artés. Avui interpretarà al Kursaal un d'aquells temes, titulat Reflexions/Viatjant en l'imaginari, formant duo amb la ballarina i coreògrafa manresana Ariadna Guitart, que ha preparat una coreografia expressa per a l'ocasió.

Titulat en estudis superiors de piano i de solfeig pel Conservatori Municipal de Barcelona i també en l'especialitat de jazz per l'ESMUC, Martell és un prolífic compositor que ha escrit nombroses obres per a piano, cambra, grups de jazz, dues obres simfòniques, una cantata?També ha posat música al documental La travesía i a diferents obres de teatre com Mestre Oleguer i Repertori de saldo, amb què, juntament amb els actors Jordi Gener i Lluís Barrera, van reobrir al teatre la Sala Petita del Kursaal després del confinament. També ha arranjat, dirigit i tocat diversos musicals. Forma part de diferents grups de jazz, entre els quals Odd Trio.

Formada com a ballarina professional (jazz musical, contemporani, jazz-fusió, clàssic, comercial, hip-hop) a les escoles Som-hi dansa i Coco Comín, la manresana Ariadna Guitart, companya de Martell avui a l'escenari, ha estat autora de les darreres coreografies de l'Esbart Manresà per a la Innocentada de Manresa. Ballarina de competició de balls de saló en modalitat estàndard i llatins; ballarina professional de la companyia Som-hi dansa, Guitart és professora de jazz musical i contemporani a Manresa Teatre Musical (MTM) i mestra d'educació física.