Von der Leyen i Johnson volen treballar per acostar posicions

La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, i el primer ministre britànic, Boris Johnson, van mantenir dissabte passat una reunió telefònica en què han acordat instar als seus respectius equips a «treballar intensament» per acostar posicions i resoldre les diferències sobre la futura relació entre la Unió Europea i el Regne Unit.

En un comunicat conjunt, Von der Leyen i Johnson coincideixen a destacar la «importància» de trobar un acord, «si és possible», com a «base sòlida» per a la relació del futur entre les dues parts. Tots dos admeten que hi ha «divergències significatives» entre Londres i Brussel·les malgrat que s'han fet «alguns progressos».