Les dificultats de comunicació fan que més gent gran s'interessi per les TIC

Un estudi realitzat a l'Anoia indica que la gent gran va tenir les tecnologies de la informació com un recurs davant els problemes de comunicació durant la part de més aïllament de la pandèmia per covid-19, però que l'eina més utilitzada va ser el WhatsApp. «Les TIC van tenir un paper essencial, molt especialment el WhatsApp, per facilitar les relacions personals i evitar que les persones grans se sentissin soles durant el confinament», conclouen els impulsors del treball, el Consell de la Gent Gran i el Campus Igualada de la Universitat de Lleida.

Les conclusions s'extreuen d'una enquesta en línia que es va fer i que van respondre una seixantena de personse. L'estudi ha estat dirigit pel professor de la UdL Sergio Sayago.

L'anàlisi de les dades recollides destaca que tot i el potencial de les TIC que més enllà de la comunicació, les persones que han participat de l'estudi no han explotat, de manera majoritària, moltes de les capacitats que ofereixen. Activitats com aprendre o entretenir-se no són les més habitutals entre aquest segment de població. Aquest serà, doncs, un àmbit de recerca que el Consell de la Gent Gran i el Campus Universitari Igualada - UdL exploraran en un futur pròxim.

Els resultats també indiquen la necessitat de formació, perquè molts dels enquestats van haver d'aprendre a utilitzar tecnologies que no coneixien i no tenien suport presencial. Una de les accions provocades per aquest resultat és el projecte (es)TIC+aprop, que s'inicia aquesta tardor. Impulsat pel propi Consell de la Gent Gran de l'Anoia i acompanyat per les tècniques de voluntariat del Consell Comarcal, aquesta iniciativa acostarà l'ús de les noves tecnologies a les persones grans, utilitzant la xarxa de voluntariat de cada municipi.

L'estudi presentat, segons els seus impulsors, també posa de manifest la necessitat d'entendre més i millor la relació entre les TIC i la gent gran en entorns rurals, dissenyant activitats que habitualment es realitzen de manera presencial en centres socials, en format no presencial o semipresencial, perquè la gent gran les continuï realitzant.

L'estudi, segons els seus impulsors, tenia tres objectius principals: saber l'ús que les persones grans de la comarca de l'Anoia fan o han fet de les noves tecnologies durant la situació de confinament ocasionada pel coronavirus covid-19; discutir i prendre mesures en el Consell de la Gent Gran de l'Anoia de cara al futur; i aprofitar aquest cas particular de potencial aïllament social no desitjat per entendre i millorar la relació entre les noves tecnologies i la gent gran.