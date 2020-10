Iglesias veu «impossible» que el Suprem l'acabi investigant i acusa la dreta de buscar la seva caiguda per qualsevol via

El vicepresident segon del govern espanyol i líder de Podem, Pablo Iglesias, ha deixat entendre aquest dijous en una entrevista a RAC1 que no pensa en la possibilitat de dimitir perquè considera "impossible" i "inconcebible" que "ni com a hipòtesi" el Tribunal Suprem l'acabi investigant pel cas 'Dina'. "Crec que és evident per a tothom el que està passant", ha afirmat abans d'acusar les formacions de la dreta de buscar la caiguda del govern espanyol per qualsevol via. Ha recordat que la Sala Penal va deixar clar que ell és perjudicat a la causa i que una còpia del telèfon de Dina Boulseham van aparèixer a l'ordinador de Villarejo, que és qui -al seu entendre- la va filtrar a Ok Diario.

Iglesias ha estat entrevistat l'endemà que el jutge del cas 'Dina', Manuel García Castellón, elevés una petició al Suprem perquè se l'investigui per revelació de secrets i destrucció de material informàtic, entre altres.

Segons el líder de Podem la pretensió del jutge suposa "una vulneració del dret sense parangó" perquè en aquest país "encara no han imputat ningú per les seves idees" i "seria inconcebible que en una democràcia de la UE passés alguna cosa així".

Aquest, segons Iglesias, és un "cas d'espionatge on el que el jutge planteja que se l'investigui a ell per haver estat espiat". "Està acreditat que la funció de les clavegueres no era estrictament judicial, sinó mediàtica per generar soroll en una sèrie de marcs que després són arxivats pels jutges".

Iglesias assenyala directament la dreta en aquest i els altres casos que han assetjat fins ara el seu partit. "Un cop hem entrat al govern és evident que la dreta del país està disposada a utilitzar tota mena de mitjans", com ho demostren, ha dit, els discursos dels líders de la dreta i la ultradreta, "alguns apel·lant a les forces armades i parlant de govern il·legítim".

"Crec que és evident que la dreta sap que per mitjans democràtics no farà caure el govern i juga totes les cartes" perquè "no han acceptat el resultat de les urnes i fins i tot aprofiten una pandèmia sense precedents per intentar fer caure el govern", ha dit.

En aquest marc ha admès que se sent víctima d'una persecució político-mediàtica judicial "que a Catalunya s'entén bé". "Podem ha rebut 14 denuncies per finançament il·legal i hem patit hores de tertúlia i portades de diaris acusant-nos de delictes gravíssims, fet que genera un relat respecte a la societat encara que després això quedi en res". "Amb nosaltres les fake news han adquirit uns nivells molt preocupants i això danya la qualitat de la democràcia espanyola", ha dit.

Iglesias ha corregit finalment la seva afirmació sobre el fet que en aquest Estat encara no s'ha imputat ningú per ls seves idees. Preguntat per aquesta afirmació respecte als presos independentistes ha admès que "ha corregut" en fer l'afirmació i ha matisat que, en tot cas, mai s'havia investigat cap membre del govern espanyol per les seves idees.