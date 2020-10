L'Audiència Nacional demana al TS que investigui Iglesias pel cas Dina

Quan menys s'esperava, el cas Dina ha acabat esclatant al Govern espanyol. El jutge de l'Audiència Nacional Manuel García Castellón va demanar ahir al Tribunal Suprem que investigui Pablo Iglesias en relació amb el robatori del mòbil de la seva exassessora Dina Bousselham.

Concretament, el jutge va elevar una exposició raonada al Tribunal Suprem perquè investigui Iglesias pels delictes de descobriment i revelació de secrets amb l'agreujant de gènere, danys informàtics i acusació o denúncia falsa i/o simulació de delicte, en relació amb el robatori del mòbil de Bousselham. El magistrat considera que el líder de Podem va usar fraudulentament el procediment obert en relació amb l'excomissari José Manuel Villarejo per intentar aprofitar-se'n electoralment.

Un cop judicial per al vicepresident segon que va enfosquir la presentació per part de Pedro Sánchez dels plans de l'Executiu per absorbir els més de 140.000 milions d'euros que arribaran des d'Europa en els propers anys. La notícia, esgrimida per la bancada de la dreta per exigir el cessament d'Iglesias, va instal·lar el sector socialista del Consell de Ministres en un ferri silenci, i només la ministra portaveu, María Jesús Montero, va assegurar que el líder de Podem té «tot el suport». Els morats, per la seva banda, van sortir a defensar el seu líder i a qualificar la decisió del jutge d'intent de «destruir» Iglesias.

Poc després de conèixer-se la notícia, a Podem «no podien creure» la decisió de García Castellón de sol·licitar que el Suprem investigui Iglesias pels delictes de descobriment i revelació de secrets amb l'agreujant de gènere, danys informàtics i acusació o denúncia falsa i/o simulació de delicte. Fonts del partit van explicar que, a mitjan setembre, la Sala Penal de l'Audiència Nacional va acceptar el recurs presentat per Iglesias i per Bousselham, i va «reclamar» a García Castellón que «li tornés la condició de perjudicat» al líder de Podem. Un plantejament que no té res a veure amb l'actual pas del jutge de l'Audiència Nacional, apunten.

«El jutge se salta l'Audiència Nacional i la Fiscalia perquè contra Podem i contra Pablo Iglesias val tot», va lamentar el portaveu parlamentari del partit, Pablo Echenique, a través de Twitter. El dirigent morat va criticar que passi «el de sempre», un intent de «destruir els que apugen el salari mínim i volen posar un impost a la riquesa amb l'artilleria que calgui».

Al PSOE es mantenen en silenci. Cap dirigent socialista va sortir a defensar Iglesias públicament. No obstant això, fonts de Ferraz assenyalen que «la consigna és, de moment, aguantar», encara que no saben fins quan, perquè «si això es complica» i Iglesias acaba imputat, podria suposar la seva sortida del Govern i, per tant, la d'Unides Podem.

No obstant això, les mateixes veus consideren que el fet que es conegués ahir la decisió de García Castellón és «un atac evident al Govern». «És una hòstia i ens ha fotut, clarament, perquè a més era el dia de l'anunci estrella del pla de recuperació, i la Justícia ens ha contraprogramat. En política, casualitats, les justes», sentencien.

El líder del PP, Pablo Casado, va trigar minuts a demanar a Twitter a Pedro Sánchez que expulsi Iglesias del Govern. «Ha de complir els mateixos criteris que exigia en la seva moció de censura», va escriure.