L'Executiu derogarà la llei de l'avortament de l'any 2015

La ministra d'Igualtat, Irene Montero, va anunciar ahir que el Govern ha començat els treballs per canviar la llei d'interrupció de l'embaràs i derogar la reforma del 2015 amb l'objectiu que totes les dones tinguin el dret a decidir sobre els seus cossos. En una compareixença a la Comissió d'Igualtat del Congrés dels Diputats, Montero va avançar que es modificarà la llei de salut sexual i reproductiva i de la interrupció voluntària de l'embaràs, que inclourà el dret a les «formes més noves» d'anticoncepció i la promoció de l'educació sexual i reproductiva. En aquesta reforma, es va incloure que les menors de 16 i 17 anys havien de tenir el consentiment patern o dels seus tutors legals per poder avortar.

Montero no va especificar aquesta reforma que, segons va explicar, pretén «assegurar» que «totes les dones» tenen «dret a decidir sobre els seus cossos» i que l'executiu està «fent tot el possible per millorar la salut sexual» de totes elles. Això implica el dret a «formes més noves» d'anticoncepció i la promoció de l'educació sexual i reproductiva. Montero també va avançar la intenció del Govern d'estendre l'atenció integral que reben les víctimes de violència de gènere a les víctimes de tota «violència masclista».