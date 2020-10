La meitat dels casos de covid-19 que es detecten a Catalunya són asimptomàtics

Un de cada dos casos de coronavirus que es detecten a Catalunya actualment no tenen símptomes de la malaltia covid-19, ha indicat aquest dijous el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, que ha explicat que s'estan detectant gràcies als cribratges i a les proves als contactes estrets. El coordinador de la unitat de la covid-19, Jacobo Mendioroz, ha afirmat que és "molt important" conscienciar-se que es pot transmetre la malaltia encara que no se'n tingui cap símptoma. Sobre tècniques diagnòstiques, es preveu que els tests ràpids d'antigen es comencin a distribuir abans de dues setmanes. De moment s'utilitzaran en centres sanitaris com hospitals que no tinguin laboratori de PCR en persones simptomàtiques o contactes.

"Un de cada dos casos és asimptomàtic", ha remarcat Argimon, que ha valorat aquesta dada positivament. Tanmateix, Mendioroz ha afegit que gairebé la meitat no tenen símptomes i no saben que estan malalts, de manera que és "important" consicenciar-se que encara que una persona pugui trobar-se bé, ha de seguir les mesures de mascareta i distanciament. A més, ha recordat que en cas que una persona asimptomàtica en contagiï a una altra, aquesta pot no manifestar símptomes fins cinc o sis dies després. "La setmana següent algú del seu entorn sortirà amb símptomes", ha advertit, i ha alertat que dels 1.500 casos detectats aquesta setmana, la meitat no en són conscients i "no tenen cap impediment per fer una vida normal".

Davant d'això el departament treballa en ampliar les tècniques diagnòstiques. En aquest sentit, la doctora en medicina i especialista en anàlisis clíniques, Maria Antònia Llopis, ha detallat que es preveu que els tests ràpids d'antigen es comencin a distribuir abans de dues setmanes: "Els laboratoris van començar en una situació molt precària", ha recordat, i des d'aleshores cada cop compten amb més solucions per millorar el temps de resposta i tenir més proves, ha dit.

En concret, Llopis ha precisat que es treballa en aquests tests ràpids d'antigen, que es poden fer fora del laboratori i amb una mostra respiratòria. A més, aquestes proves són "molt fàcils de fer" i es practicaran entre pacients simptomàtics i amb contactes. Tanmateix, ha assenyalat que la seva sensibilitat disminueix amb els dies.

Ha deallat que se'n farà una distribució als hospitals que no tenen laboratori per fer PCR i centres d'atenció primària: "Està ultimant-se i segurament en una setmana o deu dies podrem tenir els tests distribuïts", ha avançat.

'Pooling' o agrupació de test

A més, Llopis ha anunciat que per incrementar la capacitat de diagnòstic, estan posant a punt una tecnologia de 'pooling' o agrupació dels tests: "Una tècnica que és habitual als bancs de sang quan fan proves per detectar el virus de la Sida i l'Hepatitis C en mostres de donants", ha precisat. No és una metodologia estranya, i s'ha provat en mostres respiratòries per detectar la covid-19.

Amb aquesta tecnologia, que s'està instal·lant en quatre laboratoris de Catalunya (Bellvitge, Vall d'Hebron, Germans Tries i el Banc de Sang i Teixits), es treballaran les mostres agrupades. En concret, s'agafen vuit mostres en un grup, i si aquest dona negatiu es pot assumir que cadascuna de les proves és negativa, mentre si i si surt positiu s'aniran a buscar les proves originals dels pacients i analitzar per detectar quines són les positives.

"Ho estem implementant i portem un mes i mig per posar-ho tot a punt", ha dit Llopis, que ha avisat que aquest sistema va més enllà perquè al darrere ha d'haver-hi un canvi en els sistemes d'informació i de comunicació de resultats.

L'estat dels brots

Pel que fa a situacions específiques arreu de Catalunya, Mendioroz ha detallat que el quadre a Manlleu "sembla que està millorant una mica". En aquesta localitat s'han fet molts esforços per part dels treballadors socials, amb cribatges dirigits i col·laboració amb la comunitat implicada, i algun cribatge a les escoles. "Estem intentant fer un esforç informatiu amb voluntaris al carrer", ha detallat Mendioroz. "Creiem que la informació a peu del carrer pot ser important", i la corba que començava a pujar ha iniciat un petit descens, tot i que és prematur perquè es tracta d'un brot "complexe".

En el cas de Salt, en una situació semblant i però amb un nivell socioeconòmic baix, l'epidèmia costa molt de controlar per les "situacions precàries" i pels seus ciutadans resulta difícil fer l'aïllament i no anar a treballar: "Ens costa molt d'estabilitzar", ha assumit Mendioroz. La corba a Salt es manté estable dies i dies, i és un brot que malgrat les mesures produeix casos de forma estable, el que és "un perill" per a la població.

Tortosa, la Segarra i Mataró

Tortosa, en una situació molt diferent de les dues anteriors, és un brot en una empresa amb contagi massiu: "Hi estem enviant voluntaris amb previsió que pugui anar pujant", i esperen arribar a controlar-lo abans que s'estengui més. En aquest cas, hi havia moltes persones asimptomàtiques que no eren conscients de patir la malaltia. "És un exemple que en espais tancats pot haver-hi una transmissió molt gran", ha dit Mendioroz, mentre que Argimon ha afirmat que aquest episodi és molt complex, molt extens i sembla que no està tenint una transmissió comunitària important. El que fan és cribar i recribar, ha dit.

Pel que fa a la Segarra, Mendioroz ha detallat que és un exemple diferent perquè a finals de setembre hi va haver un augment de les celebracions i la mobilitat i una setmana després van començar a augmentar els casos: "Aquest brot no té cap localització", ja que s'hi han trobat casos a empreses, locals, escoles i entre el personal sanitari, en un exemple de congregació fora d'espais tancats que s'estén per tota la comunitat. Sobre aquest brot, Argimon ha dit que s'ha produït després d'un increment de mobilitat a finals de setembre: "Hi ha la festa major que no es produeix, però sembla que sí que hi ha algunes festes, però no es pot fer una relació de causa-efecte".

Finalment, a Mataró es registra un manteniment estable de casos i el departament intentarà fer cribratges intensos, que ja han començat a les escoles, i a l'àmbit comunitari on "hi pot haver un increment".