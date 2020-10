El Pius de Manresa envia a casa 91 persones de 3 grups

Més de 270 persones persones de la comunitat educativa de Manresa, entre alumnes i, en menor mesura, professors i també personal d'administració, estan confinats a causa del coronavirus. En total a la capital del Bages hi havia ahir 10 grups en quarantena de 7 centres de primària i instituts diferents. El cas més destacat és el de l'institut Pius Font i Quer, amb 3 aules tancades, totes elles de primer de batxillerat, que afecten a 91 persones, 88 de les quals estudiants. Són dades del departament d'Ensenyament.

Segons les mateixes dades a Manresa ahir hi havia una aula tancada a causa de la covid a l'escola La Sèquia, a La Salle, a El Pilar i als instituts Lluís de Peguera i Cal Gravat. Al col·legi Oms i de Prat n'hi havia dues -n'havia arribat a tenir 3 amb 90 alumnes confinats- i a l'institut Pius Font i Quer les 3 esmentades.

En aquest darrer cas el Servei d'Epidemiologia investiga si hi ha alguna connexió entre les persones que han donat positiu - 5 els darrers deu dies- i que han obligat a confinar els 88 estudiants i tres docents. Ahir es van fer PCR a dos dels grups. L'altra està confinat des de principis de mes. Es dona el cas que també ahir ja va poder tornar a classe un grup de tercer d'ESO que ha hagut de fer la quarantena també per un positiu. Els altres tres grups de batxillerat podran tornar el dijous de la setmana entrant. Mentrestant faran classes en línia.

En altres deu centres educatius de Manresa s'han detectat positius però no ha fet falta tancar cap classe ni confinar cap grup perquè o bé no van començar el curs o bé no hi va haver contactes estrets. En set centres s'han detectat positius els darrers 10 dies. Es tracta de l'escola Bages, Muntanya del Drac, Puigberenguer, l'Ave Maria, Vedruna i els instituts Guillem Catà i Lacetània.

El curs escolar es va iniciar el 14 de setembre. Una setmana després ja hi havia a Manresa un centenar d'estudiants confinats de 6 centres. Fa una setmana eren 9 grups de 7 centres i actualment són els esmentats 10 grups de 7 escoles o instituts. A Manresa hi ha una cinquantena de centres educatius.