Què diuen els titulars en paper d'aquest dijous?

Regió7 titula avui, 8 d'octubre, "El govern de Berga busca aliats per a un increment general del rebut de l'IBI". La fotografia és per a la gala dels premis Regió7, que ahir va omplir el Kursaal d'emoció i de talent. El diari també destaca que el Berguedà té 311 alumnes confinats i 13 grups que no fan classe; Sánchez diu que tindrà 72.000 milions per crear 800.000 llocs de treball; i l'ascensor del carrer Circumval·lació de Manresa està en punt mort.

Titulars diversos als diaris d'aquest dijous: