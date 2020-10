Sánchez promet una inversió de 72.000 milions d'euros de fons europeus en 3 anys

El Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència que el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, va presentar ahir suposarà una injecció a l'economia espanyola de 72.000 milions d'euros dels fons europeus en tres anys. Segons el president espa-nyol, permetran un creixement de 2,5 punts del PIB i la creació de «més de 800.000 llocs de treball» entre el 2021 i el 2023.

Per fer-ho possible, l'executiu espanyol ja «avançarà» 27.000 milions d'euros d'aquests fons als pressupostos generals de l'Estat per al 2021. El pla s'estructura en quatre grans eixos: la transició ecològica, la dimensió digital, la igualtat de gènere i la cohesió social. Segons Sánchez, destinarà el 37% dels recursos a la inversió verda i el 33% a la transició digital.

Sánchez va presentar el pla en un acte que va començar amb una interpretació al piano de l'himne d'Europa i amb una bandera europea de fons. Hi van ser presents amb suport tecnològic tots els membres del seu Govern, els màxims representants de la patronal i els sindicats i els ambaixadors dels 27 països membres de la UE. En total, 200 convidats per teleconferència, entre els quals membres de la societat civil i responsables dels mitjans de comunicació.

L'acte, sota el lema «Espanya pot», va servir per presentar els eixos d'una «segona gran modernització de l'economia espanyola» que ha estat elaborant durant els últims mesos el seu Govern. Són les polítiques principals que, segons el president espanyol, han de permetre recuperar l'economia espanyola i garantir «un creixement sòlid, durador i inclusiu».

El president espanyol va afirmar que la formació del seu Govern va obrir una etapa de modernització que va quedar aturada per la pandèmia del covid i el Govern espanyol es va centrar a «salvar vides» i va activar un «escut econòmic i social sense precedents». «Vam decidir resistir per avançar» i «vam actuar des del primer moment amb mesures destinades a pal·liar els danys als ciutadans», va dir Sánchez.

Per aquest motiu, va reivindicar «l'esforç col·lectiu» que va suposar l'activació de 200.000 milions d'euros «per protegir les empreses» i «avui afortunadament més de 530.00 empreses mantenen la seva activitat». També es va protegir, va dir, 3,4 milions de treballadors amb els ERTO, dels quals el 80% «ha tornat a la seva feina», i també es va activar una prestació per a 1,5 milions d'autònoms, dels quals 150.000 es beneficien de les noves prestacions.

«Malgrat la cridòria partidista», va dir, «tot ho estem fent amb suport de la unió». Alguns exemples, segons Sánchez, són els acords amb els agents socials. «Aquest és el camí que continuarem: el del diàleg social».

En aquest punt, va voler fer un reconeixement que la UE «ha estat a l'altura del desafiament» amb «una resposta solidària i unida»: «Sabem que després del cop sanitari els organismes preveuen que el creixement del PIB se situï al tercer trimestre molt per sobre del creixement del 10% intertrimestral, i per tant recuperi part, no tota, la caiguda inicial».

De cara al 2021, segons Sánchez, el creixement que calcula l'FMI és del 7,2% del PIB: «Parlem d'una recuperació i creixement que no vindran sols i que demanen la mobilització i esforç de totes les energies nacionals disponibles».

Per això, segons Sánchez, aquest pla és «per a una nova modernització d'Espanya»: «El món ha canviat i hem d'accelerar la transformació del país si ens volem guanyar el futur». Per tant, segons Sánchez, «no es tracta només de recuperació, sinó de transformar l'economia per créixer de manera més robusta i sostenible».

Sánchez va recordar que els fons Next Generation de la UE suposarà fons per a l'Estat per valor de140.000 milions d'euros, l'equivalent de l'11% del PIB del 2019, i l'execució dels fons serà a sis anys, entre el 2021 i el 2026.

El Pla de Recuperació té un horitzó de sis anys, però, segons Sánchez, el pes se centra en els tres primers. «Ens concentrarem en projectes que es podran posar en marxa en els pròxims tres anys», va dir. Seran 72.000 milions d'euros per al període 2021-2023.

Segons Sánchez, s'executaran a través dels fons europeus, el primer el pla de Recuperació i Resiliència amb 53.000 milions, i el React amb 12.400 milions. Són recursos als quals cal sumar 79.000 milions previstos per a Espanya pels fons estructurals i la política agrícola.

Una quantitat «extraordinària», va dir Sánchez, que es destinarà principalment a la modernització. Per això, la inversió verda representa el 37% del pla, i la transició digital el 33%.