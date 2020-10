Catalunya prorroga 15 dies més la prohibició de reunions de més de sis persones

La Generalitat ha prorrogat durant 15 dies més la prohibició a tot el territori català de les reunions de més de sis persones, tant en àmbit públic com privat, com a mesura de contenció de l'epidèmia de Covid-19, els indicadors del qual estan empitjorant a Catalunya.

El Departament de Salut ha publicat aquest divendres una resolució en què prorroga aquesta mesura especial de limitar les reunions, que considera una eina «especialment rellevant, ja que s'ha constatat que és en l'àmbit familiar i social en què es produeix un important percentatge dels contagis, com a conseqüència de la relaxació en els controls preventius para evitar-los».

La resolució, que firmen la consellera de Salut, Alba Vergés, i el conseller d'Interior, Miquel Sàmper, explica que la finalitat de prohibir les reunions de més de sis persones és «intentar controlar la corba de contagis i aplanar-la i mirar d'evitar que s'haguessin d'adoptar mesures més limitadores dels drets de les persones, com seria haver de procedir a acordar el confinament, total o parcial, amb els evidents perjudicis que suposaria per a les persones i per a l'activitat econòmica».



Evitar els desplaçaments territorials

La mesura també intenta evitar «l'efecte que l'asincronia territorial afavorís desplaçaments de grups de persones cap on les mesures fossin menys restrictives i incrementés la transmissió o expansió de la pandèmia per tot el territori».

«Aquest risc es va fer evident des que es van incrementar els cribratges comunitaris i els seus resultats van mostrar que molts dels contagis de Covid-19 provenen de persones asimptomàtiques, que, en la mesura que no presenten símptomes, fan una vida o activitat normal», afegeix la resolució.

La prohibició de reunions públiques i privades de més de sis persones a tot Catalunya no afecta les persones que conviuen juntes, ni s'aplica en l'àmbit laboral, en els transports, als centres escolars o en l'assistència a actes culturals, religiosos, esportius o manifestacions, però sí en l'ocupació de taules o agrupacions de taules als establiments d'hostaleria i restauració, tant en espais interiors com en terrasses.



Prohibit consumir aliments o begudes

A més, la resolució també estableix que en les reunions que concentrin fins a sis persones en espais públics no es permet el consum ni d'aliments ni de begudes i queda prohibit que en les reunions i/o trobades puguin participar-hi persones que tinguin símptomes de Covid-19 o que hagin d'estar aïllades o en quarantena per qualsevol motiu.

«Per les seves característiques –segons Salut–, les reunions familiars i socials són activitats que augmenten el nombre de contactes entre persones no convivents, habitualment durant un llarg període, moltes vegades en espais tancats i amb relaxació de les mesures de protecció individual (ús de mascareta); això crea situacions d'elevat risc potencial de contagi i faciliten la transmissió i expansió del virus a la comunitat».

Per això, considera que «el manteniment de la limitació dels contactes i activitats grupals a tot el territori de Catalunya és una mesura proporcional, idònia, necessària i justificada amb la finalitat de trencar les cadenes de transmissió comunitària, evitar els contagis i impedir l'expansió de la infecció».