Els cementiris tindran aforament limitat a 2.000 persones per Tots Sants

Protecció Civil ha limitat l'aforament dels cementiris grans a 2.000 persones el dia de la festivitat de Tots Sants, una celebració en la qual, a causa de la pandèmia, els nens no podran anar de casa a casa disfressats demanant llaminadures en el tradicional "truc o tracte". Així, no es podran fer festes ni revetlles amb ball ni botellons a la via pública i no estan permesos els passatges del terror a no ser que sigui en grups de màxim sis.

D'acord amb les pautes elaborades pel Procicat, els cementiris de grans dimensions hauran d'acotar el seu aforament o establir sectors senyalitzats de com a màxim 2.000 persones i, tot i que estarà permès dipositar flors en els nínxols, es recomana reduir el temps d'estada, així com l'ús de bancs i seients.

Per distribuir l'afluència de visitants, que han de portar mascareta obligatòria i en cap cas podran beure o menjar a l'interior dels cementiris, la Generalitat aconsella que s'ampliïn els horaris d'obertura i que hi hagi agents que controlin el compliment de les mesures de seguretat i higiene.

Entre d'altres, proposa que s'estableixin entrades i sortides diferenciades amb marques a terra o tanques, que es col·loquin papereres, si pot ser amb pedal i tapa, i dispensadors de gel hidroalcohòlic en llocs accessibles i visibles.

També ressalta la importància de la neteja i la desinfecció periòdica de les instal·lacions en una data en la qual es durà a terme un ús més intensiu de les mateixes, especialment les zones comunes.

Sense festes amb ball



De cara a la celebració de la Castanyada i Halloween, queden prohibides les macrofestes, les revetlles amb ball i els botellons al carrer, per la qual cosa Protecció Civil recomana passar la festa en família amb grups de fins a sis persones amb les que es tingui contacte habitual i en espais ben ventilats.

També estarà vetat el tradicional joc infantil del "truc o tracte" o els passatges del terror esporàdics llevat que es facin en grups màxims de sis persones i es mantingui la distància de seguretat, extensible a les activitats de restauració que es commemorin aquest dia.

En qualsevol cas, Protecció Civil recorda que la mascareta d'una disfressa no substitueix la mascareta de protecció de la covid-19.

Protecció Civil ha recomanat també ventilar molt bé els espais de reunió i ha recordat que cal complir en tot moment la distància interpersonal d'1,5 metres, també entre taules en activitats de restauració.

Per a l'elaboració de panellets, estableix que cal fer-los respectant els grups de convivència estable, rentar-se sovint les mans amb aigua i sabó i dur mascareta. Afegeix que no s'han de compartir estris ni productes entre grups si no són convivents i, un cop acabats, cal cobrir-los o embolicar-los per evitar qualsevol contaminació externa.

El Govern permet la instal·lació de parades de venda al carrer de castanyes i panellets i recorda que s'han de complir en tot moment les mesures de seguretat com la mascareta, la distància interpersonal i tenir gel hidroalcohòlic, entre d'altres.