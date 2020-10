Felip VI torna a Barcelona enmig de mobilitzacions independentistes

Felip VI torna avui a Barcelona enmig d'un ambient que els col·lectius independentistes volen que noti com a hostil. Els Comitès de Defensa de la República (CDR) han convocat manifestacions al llarg del matí per fer saber tant al monarca com al president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, que no són benvinguts.

Els dos mandataris coincideixen a la capital catalana en l'acte de clausura de la Barcelona New Economy Week. Un esdeveniment que no tindrà la presència ni del Govern de la Generalitat ni de l'alcaldessa de la ciutat, Ada Colau, que rebutgen assistir als actes protocol·laris de Felip VI tot i que per motius diferents. El Govern critica la repressió contra l'independentisme, i Colau, els escàndols de corrupció que envolten la corona.

Com a preludi, els actes de rebuig a la presència del rei d'Espanya a Barcelona ja van començar ahir, en el marc de la crida que l'Assemblea Nacional de Catalu-nya (ANC) va fer perquè tothom qui volgués cremés fotos de Felip VI davant dels ajuntaments catalans, en una acció a la qual van afegir-se els CDR. Les protestes també van tenir lloc a Manresa i Berga, entre altres capitals de comarca catalanes.

Per a avui, els CDR han convocat una manifestació al barri barceloní del Born, amb punt d'inici a les cruïlles del carrer Argentera i el carrer Comerç a les 10 del matí. La crida va difondre's a través de les xarxes amb un cartell amb el lema «Escac i mat» i frases com ara «Aquest divendres ens manifestarem per combatre l'hereu polític de Franco».

En paral·lel, una cadena humana a la mateixa hora cobrirà l'espai que va de l'Estació de França, on se celebra la Barcelona New Economy Week, al monument de Colom, igualment per rebutjar la presència del monarca. «Catalunya no té rei», afirmen els organitzadors, que han dividit la cadena en nou trams per evitar aglomeracions i complir les mesures sanitàries que exigeix la covid-19. L'acció té el suport de partits, entitats i sindicats de caire independentista.