Iglesias veu «inconcebible» la seva imputació i descarta la dimissió

Només 24 hores després que el cas Dina esclatés al Govern, Pablo Iglesias va deixar clar que no serà investigat pel Tribunal Suprem i que, per tant, la seva dimissió no està damunt de la taula. «Absolutament impossible. No passarà», va defensar el vicepresident segon en una entrevista en la qual va reiterar en més de deu ocasions que és «inconcebible» que l'Alt Tribunal accepti la petició del jutge de l'Audiència Nacional Manuel García Castellón per investigar-lo pel cas Dina. A la contundència del líder d'Unides Podem es va sumar el suport a Iglesias expressat per Pedro Sánchez, diversos ministres socialistes i dirigents morats. Un tancament de files davant els continus atacs que està patint el Govern per part de la bancada de la dreta.

«Tothom sap el que dirà el Tribunal Suprem», va assegurar en una entrevista a RAC1 el secretari general de Podem, que considera que es desestimarà la sol·licitud perquè se l'investigui pels delictes de descobriment i revelació de secrets amb l'agreujant de gènere, danys informàtics i acusació o denúncia falsa i/o simulació de delicte en el marc del robatori d'una targeta de telèfon a la seva exassesora Dina Bousselham. «Ni com a simple hipòtesi concebem que pugui haver-hi una imputació», va insistir.

La decisió final que adopti la justícia no arribarà a curt termini. Ahir, la Sala Segona del Tribunal Suprem va fer el primer pas després de rebre l'exposició raonada de García-Castellón i va demanar un informe a la fiscalia. A més, la Sala d'Admissió de l'Alt Tribunal va nomenar el magistrat Andrés Palomo ponent de la interlocutòria en la qual decidirà si obre un procediment penal a Iglesias.