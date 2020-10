L'anunci que no es confinarà Madrid dispara un 9% les recerques per marxar de pont

L'anunci del Tribunal Superior de Justícia de Madrid (TSJM) de cancel·lar les restriccions de mobilitat, imposades pel ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha fet que es disparin les recerques pel pont dels madrilenys un 9% una hora després de l'anunci, segons ha destacat l'agència de viatges online Destinia.

Tot i aquest anunci, la companyia indica que les recerques per anar a Madrid no s'han vist afectades, i mantenen un 91% de reserves menys que el mateix cap de setmana de l'any passat. A Espanya les dades com a destí global també han caigut respecte a l'any anterior, amb un 42 % menys de reserves hoteleres.

Però no a totes les localitats les dades del pont del 12 d'octubre són negatives. Ciutats com Benidorm, Salou, Granada o Calpe han augmentat les seves reserves un 100% respecte al 2019. En l'àmbit de turistes estrangers, el volum de viatgers que venen a Espanya es redueix a un 4% del total de les estances. Segons Destinia, els clients francesos i alemanys, seguits dels italians i anglesos, són els que menys han reservat.

"Ens espera un hivern complicat i inestable. Normalment els ponts són dates clau pel sector en temporada baixa i aquest any les previsions no són bones. Segons les previsions, la temporada baixa serà encara pitjor que l'estiu", ha assegurat Ricardo Fernández, director general de Destinia.